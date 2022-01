El tiempo pasa rápido sin remedio, por más que se hagan lentas a veces las horas, los años son como un disparo y llega un punto que hasta parecen provenir de una incansable ametralladora que amenaza con dar en el blanco.

Ya llevamos más de medio mes a la espalda de este recién estrenado 2022, y hace nada entrábamos en el fatídico 2020 donde el mundo se paró de golpe, o a golpes, golpes que aún se repiten si bien con menos fuerza, al dar en el mismo punto, duelen igual si no más.

Pero por más que pare el mundo, el tiempo sigue corriendo en su carrera de llegar al otro extremo. De estos dos últimos años -que me han parecido un día largo- apenas tengo fotos, muy pocas ocasiones invitaban a sacar la cámara o el móvil e inmortalizar el momento, porque han sido años de mucha pantalla, de sólo eso, me faltan atardeceres, viajes y celebraciones, pero no sólo en la cámara, también en el carrete de la memoria y me queda una especie de vacío, como si el tiempo me hubiera agarrado de la mano en su estampida y hubiera pegado un tirón que se me llevara dos años.

Lo único que para el tiempo es una foto o un recuerdo que, si bien no lo detiene, lo retiene y uno puede volver a visitarlo en otra dimensión y volver a recorrerlo con la misma sensación u otras nuevas, porque casi nada se ve igual dos veces.

Uno coge una foto cualquiera y si la mira con atención ve mucho más de lo que allí aparece, porque sale alguien que ya no está, o porque no sale quien siempre estuvo, algunas fotos nos reflejan lo que cambiamos, lo que fue o se fue, lo que conseguimos. Pasa el tiempo y nada lo para, y o lo llenas de momentos o te deja vacío.