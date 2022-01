PARADOJAS COMO LAS COPAS DE LOS PINOS

Son muchas, demasiadas las contradicciones, las incongruencias o las incoherencias que se dan en el ámbito de la vida social y política, pero ningunas de tanta envergadura como las relacionada con el poder en los más altos cargos de las administraciones públicas. Es muy curioso que a cualquier persona que traspase la frontera de los 50 se le considere que está para jubilarse y que, por tanto, debe dar un paso atrás en favor de la juventud, y sin embargo superar la barrera de los 80 años puede ser un condicionante a favor para regir los destinos de los países más desarrollados del planeta. No parece muy lógico que a la experiencia laboral no se le dé ningún valor y que se prescinda de mucho talento en las empresas por la razón ya expuesta, y que se considere normal, en política, e incluso positivo, otorgar poderes absolutos a octogenarios. Tampoco entiendo muy bien porqué en determinadas profesiones la edad imprime, carácter, sabiduría y prestigio, como puedan ser los abogados, los médicos, los arquitectos o los actores, y en otros, en la mayoría, ocurre todo lo contrario. No digo con esto que esté a favor o en contra de las jubilaciones tempranas o de las presidencias longevas, solo digo que me parecen paradojas como las copas de los pinos, pero de señores pinos.

Enrique Stuyck Romá. Málaga