Lunes. La emoción que no falte. «Te confirmo en diez minutos si vienes a Sevilla». Quedan cincuenta para que salga el tren. Entro en la ducha y mientras cae el agua muy caliente (el «agua tibia» es cosa de las novelas) pienso en si al salir la respuesta será sí o no. Salgo y es que no. No sé si irme a la calle o volver a la cama. Fantaseo sobre mi asiento vacío en ese tren para el que tenía billete. Quién irá, no irá, a mi lado. Con quién he perdido la oportunidad de hablar. A lo mejor alguien se ha sentado en mi asiento y me está arrebatando la conversación con quien (no) va a mi lado.

Martes. Me telefonea Carlos Pérez Ariza, periodista, profesor, camarada en tantas cosas, que ahora zascandilea por Miami. «Vengo de dar una vuelta en bici y he visto a gente haciendo cola para desayunar en un McDonald que hay aquí cerca», me informa. Ariza saca libro pronto, una novela (ediciones Algorfa) en la que ficciona las aventuras del mítico Andrés Urdaneta, que descubrió la ruta a través del Pacífico desde Filipinas hasta Acapulco. La conocida como Ruta de Urdaneta o Tornaviaje. Miércoles. Uno de los muchos efectos beneficiosos de leer ‘La ceniza de la vida’, de Josep Pla, es que te entran unas ganas terribles de comer sardinas. Y salmonetes. Los que tienen hoy en el Mercado del Carmen son de tamaño medio y decidimos pedirlos a la plancha. En uno de los relatos del libro, el protagonista y el patrón de una pequeña embarcación con la que ambos recorren la costa catalana, se hincan 26 sardinas por barba, bien regadas con vino rosado «del país». Sin que falte mucho pan. Luego no cenan, claro. Aunque para amenizar la tarde se toman un roquill (café con coñac y unas gotas de limón). Cero ganas de probarlo. Nosotros somos más moderados, mejillones al vapor, pipirrana y jibia a la plancha también. El escafoide de Amaya está hoy protestón, así que caminamos despacito hasta casa, agarrados, con la muleta, titubeando. Hasta respetamos un paso de cebra. La gente va a pensar que estamos en las últimas y lo que estamos es contentísimos de haber comido tan bien. También. Jueves. Salgo del periódico con la noche en los hombros, el abrigo insuficiente y las piernas entumecidas. Gentío. Están cerrando pero me cuelo en la exposición de Evaristo Guerra en el Archivo Municipal. ‘Colores veleños’ se llama. Evaristo Guerra en estado puro. Alegría, árboles, Axarquía, luz. Casas blancas y la mar. Un texto de Manuel Alcántara preside una de las salas. Idea que contiene: «El pintor ha salido de su pueblo pero su pueblo nunca podrá salir de él». Durante muchos años, en la casa paterna hubo un cuadro de Evaristo. Tenía un lugar preferente en el salón. Mi señor padre lo apreciaba mucho. Al gran Evaristo. Y al cuadro. Al llegar a casa le doy vueltas a qué escribir en esta sección. Pero lo mejor para no dar vueltas es sentarse delante del ordenador y escribir. Y escribo lo que acaban de leer. Ya saben aquello de cómo llega la inspiración. Espero que no le moleste que además de trabajando me pille con una cerveza y aceitunas. Viernes. La verdad es que no me viene muy bien una guerra ahora. Tensión en Ucrania. Qué buen nombre para un cuarteto pop. Oigo analizar la situación a Paco Reyero en Hoy en Día de Canal Sur. La desmenuza con brillantez. La situación. Desayunamos en la cocina comentando el urdangarismo. Salgo a la calle a vacilarle un poco al viernes y a eso que mucha gente llama «recaditos». Me desespero pronto y me voy a la redacción. A la noche planeo mentalmente el fin de semana, que viene con pádel (a saber dónde he puesto yo las zapatillas), cumpleaños y un leve atisbo de fin de cuesta de enero. Qué largas se me hacen todas las series.