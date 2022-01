Rowling, J. K., no se deja amedrentar y ha tenido la osadía de expresar públicamente que podría empapelar su casa con las amenazas de muerte que recibe de los seguidores de la llamada cultura woke. Decir eso ya les provoca y asoman sus cabezas en las redes con expresiones incendiarias.

-Arturo, ¿woke es políticamente correcto, no?

-Bueno, tiene distintos significados a derecha e izquierda. El diccionario Oxford, que es manso y no quiere problemas, lo define como despierto o alerta, pero el tiempo se ha encargado de traducirlo para muchos como enteradillo. La primera definición de otro diccionario, el Urban, es la del acto de ser pretencioso sobre lo mucho que te importa un problema social, y en otra acepción dice que es un estado de percepción de superioridad intelectual que uno obtiene al leer un periódico determinado.

- Estás muy puesto. Si te pagaran por lo que sabes, podríamos hacer un crucerito por el Egeo, porque vaya miseria que te ingresan todos los meses. La verdad es que Rowling es valiente, como su hijo Harry Potter, mira que escribir en twitter la expresión «personas menstruantes», lo leí el otro día, lo que les falta a esos para arder, no perdonan que digamos lo que queramos.

-Pero a la novelista le han salido apoyos de figuras de la cultura británica, consideran a la genial autora víctima de insidias, autoritarismos y misoginia. Te confesaré una cosa. Espero durar unos cuantos años más para sobrevivir a la generación woke y ver un cambio de mentalidad, por lo menos en España.

-No te lo crees ni tú, Arturo, España será uno de los últimos países en caer, algo así como Corea del Norte.

-Te diré más. Woke o «on fleek» provienen del lenguaje de la comunidad negra norteamericana, y así llegan al mainstream que conocemos, y visten mucho, te lo aseguro, desde los adolescentes a esos vejestorios que se tiñen el pelo para ligar, o intentarlo al menos…

-On fleek, mainstream… ¿No puedes hablar en español, tú que tanto te quejas del gobierno catalán?

-El otro día leía unas declaraciones del periodista y comediante Andrew Doyle y decía que este movimiento infecta partidos, medios e instituciones. Lleva años luchando contra los enemigos de la libertad de expresión, ser el padre de Titania McGrath le da cierto carácter y no quiere que se legisle sobre los pensamientos y emociones de los ciudadanos, como quieren hacer en…

-¡Oh, Titania! Vegana militante que es mejor poeta que William Shakespeare, ¡estoy emocionada!

-No seas sarcástica tan temprano, deja algo para más tarde, cuando estemos con tu hija y…

-Tu yerno. Mira, hay demasiados que no saben que vivimos mejor que nunca, pero como están instalados en la comodidad no se dan cuenta… desde mediados del siglo diecinueve, en el mundo desarrollado los ingresos medios se han multiplicado por cinco, la esperanza de vida se ha duplicado y la sociedad es más igualitaria, y en el mundo no desarrollado, aunque con menor crecimiento, su situación también ha mejorado piensa, por ejemplo, en los millones de campesinos chinos, muy pobres hace poco y que ahora son clase media. Me lo ha dicho el vecino, Ricky, que es liberal. Pero decir esto no mola, lo negativo vende.

-Lo que me preocupa es que se están censurando hasta las bromas, el humor, quieren controlarlo todo, es una pulsión totalitaria. Y te disparan con la desinformación, los bulos y esa artillería fatua.

Ella sorbió con indisimulado ruido el café con leche muy caliente, él atacó encogido de placer el pitufo con aceite y tomate. El melillero acaba de atracar en el puerto y salían algunos automóviles a Muelle de Heredia, y pasajeros marroquíes cargados de maletas, él, ella con su pañuelo en la cabeza, la niña pequeña con la muñeca, en dirección a la estación de autobuses. La pareja, ya entrada en años, desayunaba en Roy’s junto a unos guardias civiles del servicio fiscal. El frío no acababa de quedarse atrás en estos primeros días de enero.

Edgard Allan Poe lo veía así:

¡Afuera, afuera las luces, afuera todo!

Y sobre cada sombra palpitante

cae el telón, como una mortaja fúnebre,

con el rugido de la tormenta,

mientras los ángeles, pálidos y excitados,

se ponen de pie y quitando sus velos declaran

que la obra es la tragedia del Hombre

y su héroe el Gusano Vencedor.