Juanito Juan es una marisquería que hace decenas de años se abrió en la avenida Salvador Allende, en El Palo. Recuerdo ir allí siendo un niño con mis padres y mis tíos. Después, el restaurante estuvo años cerrado. Hasta que Enrique y Pepín, dos míticos camareros del también mítico restaurante Casa Pedro, se lanzaron al mundo empresarial y volvieron a abrir el Juanito Juan. Bueno, no solo lo abrieron, convirtieron ese local en un sitio diferente.

El talento y conocer de qué va el negocio les hicieron sumar a su equipo a Paco, el cocinero de Casa Pedro. Esto es ya garantía de éxito seguro. Y es que allí todo lo que pidas está bueno. Esto no pasa en todos los sitios, la verdad sea dicha. Pero, además de esto, lo que hace del Juanito Juan un sitio diferente es cómo te sientes tratado allí por Pepín y Enrique y todo su equipo. Ellos te transmiten que no eres un cliente, sino que eres un amigo y así te dan de comer, como si fueras uno más de ellos.

Además de saber que todo el pescado y el marisco es súper fresco, allí puedes tomar sopa villa AB, gazpachuelo si lo encargas, o la tarta noruega. Debes preguntar qué marisco tienen fuera de carta y no tener miedo a pedir cualquier tipo de pescaíto frito. El calamar frito está de muerte, por cierto. Pero de allí no te puedes ir sin tomar conchas finas, las mejores de Málaga. Y si estás entre amigos y pretendes hacer un poco de sobremesa tomándote una copa, no se te puede olvidar pedir un platito de almendras recién fritas.

Pepín y Enrique han conseguido que sea imposible comer o cenar allí si no llamas para reservar con algunos días de antelación porque llenan a diario. Y esto no es sólo fruto de tener buen producto, un gran cocinero y un trato de amigos. También se desloman allí haciendo más horas que un reloj.

Ellos llevan toda la vida en el negocio de la hostelería y saben lo sacrificado que es. Allí echan horas sin parar, sin cerrar después del servicio de mediodía porque ellos tienen claro que, cuando consigues que la gente sea feliz, esas sobremesas de las que hablamos se alargan más de la cuenta y ellos jamás dicen no.

Pues bien, después de tantos años trabajando sin descanso, sin derecho ni a ponerse enfermos porque el negocio no podía parar, les ha llegado el momento de jubilarse. Esta semana será la última que trabajen en su marisquería. Esta no es una noticia triste. No lo es porque todos los que vamos allí nos alegramos por ellos y sabemos que es una jubilación muy merecida. Ahora a Enrique y Pepín les toca descansar, cuidarse y disfrutar tanto de la vida como hemos disfrutado nosotros con ellos en su restaurante.

Y tampoco es triste porque Juanito Juan no cierra. Allí se queda al timón de la nave Ale, que ha trabajado codo con codo con Pepín y Enrique muchos años. Él mejor que nadie sabrá continuar la línea de sus maestros en la hostelería, dándole su toque personal, por supuesto. Y al mando de las cocinas se queda Paco. Esa cocina no tiene sentido sin él.

Ale y Paco garantizan que seguiremos disfrutando cuando vayamos allí. Seguro que se seguirán sirviendo las mejores conchas finas de Málaga y el trato será de amigos. Y también estoy seguro de que allí podrás ver al gran Kiko Castillo sentado en alguna de las mesas como si uno más del equipo del restaurante se tratara. Vamos, lo raro sería no verle. Y, como a Kiko, a muchos de los más importantes personajes de la sociedad malagueña que se dan cita en la terraza del Juanito Juan porque estos dos fuera de serie que ahora se jubilan han convertido su restaurante en un sitio de referencia gastronómica en Málaga.

Pepín y Enrique, Enrique y Pepín, muchas gracias por tantos ratos buenos que hemos echado allí con vosotros, siempre atentos a disfrutar viendo disfrutar a los demás. Ahora os toca disfrutar a vosotros por vosotros mismos. Espero que seáis muy egoístas y que no perdonéis ni un minuto de la vida en pasarlo tan bien como vuestros clientes y amigos lo hemos pasado en vuestra terraza. Seguro que nos veremos para tomar una cerveza juntos, pero esta vez yo os la sirvo a vosotros. Un abrazo enorme y, ya sabéis... ¡A disfrutar!’