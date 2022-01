Ayer quise sentarme en un banco pero me fue imposible. No era el dolor de hernia ni las prisas. No era que estaban ocupados o en reparación. Es que no había.

Y ahí estaba yo, en esa calle arbolada y amable, peatonal y comercial, alegre y metafórica. Sin bancos. Ni siquiera uno de esos bancos que ahora se llevan tanto, que son incómodos y sin respaldos. En ellos se te queda el culo plano apoyado en una masa rocosa, poco benévola, fría. Yo no sé qué harán los viejos que se sientan en los bancos en esta zona de la ciudad donde no hay bancos. No sé qué harán esas mujeres que se aburren de las compras de sus maridos y deciden que, esas eternas estancias en la boutique de turno la van a pasar esperándolo en el banco «que hay en la puerta».

Tal vez los bancos sean muy caros, muy difíciles de colocar. A lo mejor es que ya no están de moda. O es que hay que sentarse en el suelo. Sillas de pago sí hay. O sea, terrazas de cafetería. Pero yo no quería café.

-¿Y un gin tónic?

-No, gracias.

No, no quería tomar nada. Bueno, tomar nota, sí. Quería sentarme. Un momento. Apoyarme, tomar resuello, descansar los riñones, capturar un instante. Encender tal vez una mirada, contemplar viandantes, examinar vidas, imaginar destinos, adjudicar intenciones. Adjetivar la mañana. Pero nada. Si quería hacer eso tendría que hacerlo de pie. También podría sentarme en el suelo, pero entonces tal vez me iban a tomar por mendigo, orate, infartado o excéntrico. Eso por no contar la porquería que algunos trozos de suelo de tan elegante calle tenía incrustada.

Al menos, hacia sol. Ya lo decía Valle-Inclán, «qué sería de este corral nublado». Ayer quise sentarme en un banco pero me fue imposible. No era el dolor de hernia ni las prisas. Tal vez era el urbanismo, que yo creía pacífico y que ahora me había declarado la guerra. Una guerra para librar de pie, claro. Imaginé bancos en esa calle. No muchos, que tampoco es que yo tenga la imaginación muy vivaz. Pero sí tengo imaginación para imaginar, pongamos, cuatro. Cuatro bancos.

En uno, una adolescente leyendo a Pío Baroja. En otro, una pareja cincuentona charlando sobre Ucrania, en el tercero un niño y en el cuarto yo mismo.

Yo mismo observando a un señor como con pinta de dolerle los riñones o la hernia que está buscando con la mirada un sitio donde sentarse. Tal vez yo mismo, el yo del banco, se levanta y le cede a mi otro yo, el yo que imagina, el sitio, el banco. O a lo mejor caben los dos. O sea, cabemos los dos. Yo y yo. Hola, qué tal yo. Bien, yo. Y vete a saber de qué nos pondríamos a hablar. En primera persona.