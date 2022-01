No se cansa del error el equivocado y sigue fallando con orgullo como si fuera un acierto. Coge impulso en el insulto el maleducado y se salta la prudencia y lo decente aterrizando en el lenguaje embarrado en el que revuelca toda conversación.

No encuentra el final de la avaricia el que lo quiere todo y sigue pareciéndole poca cosa tener mucho y más que demasiados e insiste en buscar otra manera de quitar más al resto y seguir sumando.

No le desmiente la realidad al mentiroso que vive en el embuste o del engaño y continúa construyendo la historia a la medida de su antojo o intenciones, torciendo la palabra y el discurso y retorciendo el mundo hasta el ahogo cuando sea necesario, porque la mentira no es su manera de ocultar la verdad -que ni conoce- sino de conseguir cambiar su pequeño mundo y ajustarlo a sus patrañas. No se le basta al injusto inclinar la balanza y se la carga, porque lo que toca a cada parte es cosa de cada uno y no le sacia sacar siempre la mejor tajada y se queja de los que se quejan de las migajas.

No termina el violento con el último golpe, y provoca otra pelea para el siguiente, tampoco cesa la guerra con la última bala, es sólo una pausa para cargar la rabia y armar el odio con el que disparar luego de nuevo todas las ráfagas.

Nada encuentra el final mientras se vaya abriendo camino y no lleva a ningún sitio seguir caminando detrás persiguiendo cambiar el destino. Porque no termina por sí misma la tendencia, ni la mala suerte, cuando reparte las cartas el que decide ganar todas las manos, tampoco acaba la partida cuando uno se levanta de la mesa ya sin fichas, sólo queda cambiar el juego mientras se juega, jugársela a las trampas e impedirlas.