Juanma Moreno cogió un vuelo de Ryanair para ir a Bruselas. Esperemos que no sufriera las gentilezas de estos vuelos low cost, caballero que su maleta no cabe en el armario de arriba, que ya ha metido aquel señor un piano. Cierta altura tiene el presidente, así que llegaría con las rodillas magulladas, el asiento de delante pegadito, tres horas entumecido. Para llegar en un estado no de pedir fondos a Bruselas y sí una cama para recuperarse. La cerveza a bordo, más cara que en un cinco estrellas. Y el señor de al lado, un poner, un locuaz simpatizante de la oposición que le amenizara el viaje, pues no veas, presidente cómo están los centros de salud, y que si se va a comer los cacahuetes o puedo cogerle dos. El medio es el mensaje, en este caso, el avión es el mensaje: no voy en Falcon. Como gesto populista y austero se agradece. Si lo repite, habrá que realizar una colecta en pro de la dignidad presidencial, no queremos un presidente contagiado ni al que las turbulencias le hagan darse un testarazo con el techo. Tal vez le hicieron pagar aparte la facturación de las intenciones, de la maleta extra donde va la papela para gestionar la petición de fondos.

Viaje de Juanma Moreno a Bruselas: un vuelo 'low cost' para pelear los fondos europeos Moreno se va de gira low cost por Europa como antes los toreros novatos se iban en un Seiscientos por esas plazas de España pidiendo una oportunidad. Pero el público de Bruselas es exigente y está en los tendidos tirando almohadillas y prejuicios contra el Sur soleado. Eso por no contar con la competencia de otros presidentes, que llegan descansados, con menos horas de vuelo o con el asiento de al lado también comprado para que el prócer pueda estirar los codos. Hacerse ahora una foto subiendo a un avión barato es darle alpiste al Twitter. Antaño los odiadores lo esperarían en el aeropuerto. Ahora lo esperan en la red. Nada más decirle hola a la azafata ya le habían llamado de todo. Y todos los pelotas habían agotado halagos y ditirambos. No faltó quien hablara de política de altos vuelos sin que hubiera despegado. Esperemos que le tocara ventanilla. Y que no haya fichado a Iván Redondo.