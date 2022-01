Tim Notke era un entrenador de baloncesto de las escuelas secundarias norteamericanas. A él, aunque no existen muchos datos sobre su identidad y ni siquiera la confirmación de su existencia, se le atribuye la paternidad de una frase que popularizaron la estrella de la NBA, Kevin Durant y el quarterback de la NFL Tim Tebow: «El trabajo gana al talento si el talento no trabaja lo suficiente». Una frase que a muchos nos viene a la cabeza cuando vemos en los últimos meses a Unicaja en las canchas de baloncesto. ¡Cuánto talento y qué poco aprovechado!

Se han ganado partidos por ese talento innegable que tienen los jugadores verdes pero se han tirado todas las opciones de hacer una buena temporada por la falta de trabajo. No dudo que se curre mucho de lunes a viernes, al menos no puedo afirmar lo contrario porque no veo los entrenamientos, pero lo que se ve en los partidos es descorazonador. Si eliminamos los tiros de tres, los uno contra uno y como mucho 2 x 2, no queda nada. Y así en este año 2022 no te da para ganar a casi nadie.

El Cluj Napoca dio una lección de humildad a muchos. Elijah Stewart lo dejó claro al acabar el partido de la BCL. «Sabía que sería difícil jugar aquí. Esperábamos que tuvieran muchos aficionados en las gradas. Sabía que no nos tendrían miedo, considerando que éramos de Rumanía. Tuvimos que ganarnos su respeto». El jugador de Luisiana, como el resto del Cluj, fueron un ejemplo. Compitieron con 7 jugadores, con todo el corazón del mundo, concentrados, sin un mal gesto nunca, con limpieza y con honestidad. Así, un grupo de jugadores americanos que se ganan la vida en las ligas «menores» europeas y un entrenador joven rumano dieron una lección a un grupo de campeones de la NBA, de la ACB, de la Euroliga, de las ventanas de la selección, seleccionadores europeos y demás.

Es el día de la marmota que se repite una y otra vez, semana tras semana, mes tras mes y me atrevería a decir que año tras año. Un equipo de calidad que no acaba de arrancar. A principio de temporada nadie en Málaga pensaría que ninguno de los jugadores del Cluj pudiera ser titular en el Unicaja, probablemente no se aceptaría a mas de 1 en el roster final de 12. Hoy más de uno cambiaría a 6 ó 7 jugadores. Lo peor es que las soluciones no se ven. Nos hemos acostumbrado a convertir las ruedas de prensa en confesionarios de iglesia. Donde uno acude a decir sus pecados, le perdonan con una pequeña penitencia, y ya es libre para volver a pecar. Lo escribí hace unas semanas me encantan las ruedas de prensa donde se dicen cosas más allá de los tópicos pero no sirve de nada decir semana tras semana que tenemos que hacer autocrítica, que es inaceptable, que falta compromiso, que el club y los aficionados no se lo merecen o lo último «necesito cinco jugadores que lo den todo. Es nuestra realidad».

Si eres el responsable de todo esto tienes que actuar y no dejar pasar las semanas para volver al «confesionario». La queja continuada, como dice Toni Nadal en sus conferencias, sólo sirve para tratar de echarle la culpa a otros.

La situación es reversible, pero hay que acertar y tomar decisiones rápidas. Un ejemplo de ello es el próximo rival, si el COVID no lo impide, el Bilbao Basket. Como bien escribe Álvaro Patricio, en un gran artículo en la web de la ACB, han pasado de puestos de descenso a quedarse fuera de la Copa en la foto finish gracias a 5 victorias consecutivas. 2 fichajes acertados, un gran cambio en defensa, reciben ahora 12 puntos menos por partido, paciencia, carácter y humildad. Como decía su entrenador Alex Mumbrú: «tratamos de hacer las cosas bien y para nosotros es un desafío competir cada año y cada partido». Un grupo conexionado con bases como Rafa Luz, ¿se acuerdan de él?, y Lude Hakanson, y jugadores como Ángel Delgado o el francés Valentín Bigote. En sus últimos partidos todos suman dobles dígitos y mucho carácter. Ahora toca ver si los verdes compiten y logran la victoria o ayudan a Bilbao a sumar la sexta consecutiva en ACB. Suerte, vacunaros y poneros la mascarilla.... Salva vidas.