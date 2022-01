A veces presiento que la vida es una concatenación de correrías y otras, las menos, presiento que no es así, sino que la vida, en sí misma, es una gigantesca correría multiforme plagada de matices sólidos, líquidos y gaseosos, que unas veces nos dan alpiste a los listillos del Universo y otras nos abofetean despectivamente a base de desencantos y frustraciones que dan pábulo a los profesionales de las ciencias de la salud mental. Salud colegas. ¡Vamos, a por todas, Natalia...!

Uno nació y creció, y, aún muy joven, un día se encontró ante un maestro retractilado en un sayal y enlazado con un cíngulo que, a base de demostrarme ampliamente la especificidad del amenazante cíngulo como arma, me enseñó que «correría» en la oración era la primera persona del singular del verbo correr en su condicional simple.

Después, con el tiempo, cuando mi pantalón corto ya había crecido hasta reposar sobre mis anhelados zapatos Gorila, aprendí que «correría» también era una especie de hiperfechoría hiperhedonista para la autosatisfacción y el autodisfrute propio de cada cual. Vade retro egoísmo, aprendí... En el más profundo sentido del concepto aquella doctrina era una propuesta neurotizante respecto de la interpretación nutricia del amor por uno mismo.

Al principio, las fechorías eran pequeñas travesuras de meros aficionados aspirantes a las correrías de mayor rango de los mayores, que en aquel tiempo atentaban contra la iglesia, contra el régimen, contra la moral y contra el deber de las personas castas y puras y obedientes y recatadas y entregadas al orden y a la orden, pregonaban los custodios de las leyes del Universo de entonces, para mirificar su mantra. El sapere aude latino en aquellos días se demostraba como una aventura de alto riesgo.

Buscar y encontrar un resquicio ensombrecido para robarle el fruitivo primer beso a ella era una correría impura para el ladrón y una indecente correría para la robada. Entonces, lo ardentísimo estaba prohibido por las adocenadas ínfulas de los etarios, principalmente porque los únicos superlativos posibles se concretizaban en «generalísimo», «sacratísimo» y «catolicísimo», en este orden.

Afortunadamente para mí, la perspectiva vital, con esmerado primor, me fue amputando la idea que me había sido injertada en la hipófisis a base de cíngulo y, poco a poco, en la rotunda literalidad de su gerundio, termine sabiendo que todos los superlativos van contra la naturaleza del hombre. Para entonces, para poder leer a Miguel Hernández y a Federico, y a demasiados otros, en la sombría clandestinidad oscura del sistema, mi naturaleza ya había aprendido a manejar mis pupilas con el mismo preciosismo que mi gato. Aquella aventura me estropeó los ojos, pero valió la pena...

De cuando yo corría, al margen de mis correrías, me quedó el miedo primero a la primera carrera, como todas torpe y desacompasada, que me ocurrió al año de nacer, según me contaron mis padres. Aquel miedo se me hizo latente a lo largo de mis siguientes pasos, pero, sobre todo y a pesar del mismísimo miedo, lo que me quedo presente de cuando yo corría fue la sensación de avanzar sabiendo adónde iba, una sensación que a veces me convencía de que no era yo el que recorría el mundo, sino que era el mundo el que me recorría a mí.

No, paciente leyente, no es lo mismo que uno le ocurra a las cosas a que sean las cosas las que le ocurren a uno. Obviamente, la sensatez madura, equilibrada y ácrona reside en que nosotros le ocurramos al mundo y a la vida acompasadamente, a la par que la vida y el mundo nos ocurren a nosotros. Por más impulso veloz que le pongamos a nuestra existencia, todos los días tendrán veinticuatro horas, es decir mil cuatrocientos cuarenta minutos para enriquecernos o para empobrecernos.

De cuando yo corría, al margen de mis correrías, además de un par de vértebras enfadadas entre sí, durante muchos años me quedaron algunos tics giróvagos, es decir, errantes, sin destino distinto que el de atender cumplidamente con un sistema despersonalizante en el que al prójimo le correspondía ser más importante que uno mismo. Después, como adenda a lo aprendido de aquel maestro retractilado en un sayal y enlazado con un cíngulo, aprendí del benjamín de los Machado que al prójimo hay que amarlo como a uno mismo, pero sin olvidar que es otro. Grande don Manuel.