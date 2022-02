Me dirijo a la Alameda Principal acompañado por la alborada cálida de un mes de febrero recién despuntado. En el trayecto, coincido con dos tertulianos, Pepe Moyano, filántropo de la risa, y Rafael Calderón, navegante avezado por los mares de la enología. ¿Con quién has quedado? – me preguntan con suave matiz sarcástico-. Pues queridos amigos –respondo-, hoy, 2 de febrero, tengo una cita con James Joyce por una doble celebración: su cumpleaños y el centenario de la primera edición de su controvertida y genial obra ‘Ulises’. Nuestro encuentro comienza con un desayuno en Aranda, donde sustituiremos los riñones fritos por unos churros con chocolate. Encaminaremos nuestros pasos a Gibralfaro para rememorar su estancia en la Torre Martello, donde las vistas de Málaga lo seducirán tanto como las de Sandycove. Iremos al Cementerio Inglés para evocar el de Glasnevin: «las esperanzas de piedra orando con la vida alzada…». Nos detendremos en la Farmacia Mata para comprar un jabón de azahar. Pasearemos por los aledaños de la Catedral para escuchar «el dingdón, dingdón» de sus campanas, seguro que les recuerda a la iglesia de St. George. Para comer, no pediremos un sándwich de queso de gorgonzola y un vaso de vino de Borgoña como en el Pub David Byrnes, no; en Casa de Guardia, beberemos Pajarete 1908 y degustaremos conchas finas, gambas... Más tarde, nos dirigiremos a la Librería Proteo para que conozca la versión malagueña de su querida Shakespeare & Co parisina. Camino hacia los Baños del Carmen, Joyce me comentará risueño: «He escrito el Ulises para mantener ocupados a los expertos en Literatura durante los próximos trescientos años». Al final del día, contemplando los fuegos de artificio del atardecer reflejados en la bahía, parafraseando a Leopold Bloom, me dirá: ¿Acaso voy andando hacia la eternidad por la playa de Málaga? Seguro que sí. Felicidades, James.