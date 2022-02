PP, sálvate de Casado

Como mal menor, sin muchas ilusiones, he ido votando a distintos partidos, dentro de ese mal menor que es también la democracia. Nunca elegí al PP, que incluso ha ido engendrando y parido a Vox. Pero siempre me ha interesado, cuando el PP estaba en la oposición, que la suya fuera activa y eficaz, para estimular al Gobierno y mejorar así España. De ahí que hoy me preocupe mucho, mucho, que lo presida Casado. Muy significativo es que ya rechazaron de entrada a Casado los mismos militantes del PP, que lo colocaron, con diferencia, como el último de la terna de candidatos. Su gravísima incapacidad se ha comprobado por su falsa titulación universitaria, su ignorancia hasta de la geografía española y de nuestras leyes e incluso su cerradísima, tabernaria oposición a colaborar, ni para parar la epidemia. Ahora mismo, batiendo un récord quizá hasta mundial, acaba de decir cuatro barbaridades en una sola frase, al criticar el «dar un millón (dato falso) para no sé qué archivos de la Guerra Civil que quieren digitalizar (o sea, para conocer mejor nuestra historia), para el turismo de otras razas (puro racismo) o sedes sindicales» (clasismo). Casado, pues, o es un genial infiltrado del PSOE, de Putin o de Vox, a cuyos distintos intereses tanto sirve, aparentando lo contrario, o es un incapaz de campeonato, que encima hundirá al PP. En ambos casos, a todas las personas de buena fe, sensatas, nos interesa vitalmente que el PP encuentre un candidato solvente.

Diego Mas. Málaga