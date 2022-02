No voy a volver a participar en un debate en el que la única mujer sea yo. No voy a participar en ninguna foto en la que la única mujer sea yo». Lo dijo ayer Nadia Calviño, vicepresidenta socialista del Gobierno, que no va a ser la única mujer de este artículo.

Ole por la ministra que quiere visibilizar ahora más a la mujer. Pero de otro lado: ¿cuándo llega esta proclama? Cuando su competencia, pugna, enfrentamiento con Yolanda Díaz estaba llegando a su punto álgido, cuando ésta quiere ser no solo la lideresa de un nuevo espacio político, también de la izquierda, del Gobierno y si la dejan, de Europa Occidental y Frigiliana. Además, compite con Belarra, que últimamente también se descuelga con proclamas contundentes feministas. No digamos ya con Irene Montero, últimamente tan eclipsada que ha de hablar de miedo a las tetas para lograr titulares. Dice Calviño que en no pocas ocasiones es ella la única pero por ser ministra, que si no, ni eso. En efecto, las fotos only men abundan por desgracia. Calviño, otrora morigerada y prudente, ortodoxa y fría, numérica y técnica, pone ya calor y ardor en sus intervenciones, vehemencia, política, amenazas.

Al PP le crecen los enanos y al Gobierno se le crecen las mujeres. Ayer Calviño fue feliz tras la votación para convalidar la reforma laboral y hasta se la pudo ver en el Congreso haciéndose, como otros ministros de la parte socialista, gestos de complicidad con miembros de Podemos. Ese ha sido el primer efecto de dicha reforma, un contrato indefinido de tregua entra ambas partes, que se coaligaban en precario. Indefinido no significa que no vaya a terminar, sino que terminará pero no se sabe cuando. Ahora el Gobierno está tranquilo (tiene Presupuestos y reforma) y Calviño está desahogada. Esperemos que no esté también sola en las fotos. Incluso en su amada, visitada y civilizada Bruselas, donde también debería clamar contra la discriminación fotera.