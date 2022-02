La balsámica victoria ante el Oostende hace que muchos vean por fin la luz al final del túnel. Los debuts siempre ilusionan, la puesta en escena de Kravic, y sobre todo la de Mooney fue buena. No comparto el excesivo optimismo de algunos que vieron 40 minutos intensos en defensa y de implicación, ni tampoco el pesimismo de los que hablan del Oostende como un equipo muy menor al que se ganaba casi con el carrito del helado. El equipo tuvo momento buenos, muy buenos, malos y muy malos como casi cada partido desde hace 2 años. Esta vez los positivos pesaron más y la labor defensiva sobre los 3 hombres claves del equipo belga dio sus frutos, pero cuando salieron a cancha los suplentes flamencos dieron una lección de juego y remontaron el partido ante la pasividad verde. Afortunadamente no fue suficiente porque no se puede ganar un partido donde pierdes más balones (22) que canastas anotas (21). Con las incógnitas del viaje a Ucrania en el horizonte ahora llega el momento de la verdad, de la prueba del algodón, en la liga ACB. La visita a Zaragoza significa el reencuentro con muchos viejos conocidos. Unos muy queridos como Adam Waczynski, otros un poco menos como Deon Thompson y un tercero que pudo ser jugador verde como Matt Mobley. El equipo maño tiene una victoria más que los malagueños y suma 3 en los últimos 5 partidos ante Andorra, Baskonia y Murcia. En el roster de Jaume Ponsarnau ha irrumpido con fuerza un jugador fichado hace un mes y medio, Jordan Bone. Inmersos en la búsqueda de un base, han fichado 5 en el último año, parece que el de Nashville es la pieza que les faltaba. Formado y criado hasta su debut profesional en su estado de Tennessee salto a la fama nacional el 21 de junio de 2019, el día del Draft de la NBA. Bone había renunciado a su último año con los Vols de Tennessee para ir al Draft y su nombre no acababa de salir. Jordan había organizado una fiesta en su casa con familiares y amigos para seguir la ceremonia pero los ánimos fueron decayendo. Cuando faltaban ya sólo 4 elecciones para terminar la ceremonia su hermano Josh se dirigía al grupo dándoles las gracias por estar allí y lamentando la no inclusión de su hermano en el Draft cuando de repente alguien gritó ¡M…..! y todos comenzaron a gritar. Había sido elegido en el puesto número 57 (de 60) por los Detroit Pistons. Un vídeo que rápidamente se hizo viral. Solo jugó 10 partidos en la NBA y dio el salto a Europa con el Besiktas, donde jugó 11 partidos a un buen nivel y ahora se consolida en Zaragoza anotando casi 13 puntos por partido y repartiendo 3 asistencias. Un base de los que se le dan mal a los malagueños con un gran lunar: Su poco acierto en el tiro de 3 puntos.

El hijo del ayudante del sheriff del condado de Davidson en Tennessee dará la bienvenida a la liga a uno de nuestros nuevos amigos, Matt Mooney. El de Illinois hizo un debut ilusionante, y como a Dejan Kravic ya le conocíamos todos, ha fijado la mayor atención entre los nuevos fichajes de los de Los Guindos. Su capacidad de dirigir al equipo, de desatascar situaciones en ataque, su entusiasmo y sobre todo su defensa marcarán la mejoría del equipo. Su inclusión en el juego es necesaria. También la de Kravic, a alguno que firma por aquí se le saltaban las lágrimas viendo un bloqueo y continuación de Alberto con el serbio. Ahí también hay mucho margen de mejora. No puedo decir que el equipo no esté trabajado en ataque porque estoy seguro que no es verdad, pero en muchas situaciones durante el partido da la sensación de que no y que se fía todo al 1x1 y a los lanzamientos triples, la llegada de Mooney y Kravic puede cambiar esa realidad o esa sensación. Por ultimo quería dedicar unas líneas a Yannick Nzosa y su brutal entrevista en la página web de la BCL. Su sinceridad y su petición de ayuda deben recibir una respuesta por parte de todos. El club ya lo está haciendo y ahora nos toca el turno a los demás. No podemos sobrecargar los hombros de un niño de 17 años con todas nuestras ilusiones y frustraciones. Debemos dejarle trabajar tranquilo y que llegue a donde le lleven sus fuerzas y no nuestros sueños o pretensiones. Gracias Yannick y tranquilo. El futuro es tuyo.