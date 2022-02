El profesor David Watkin, de la Universidad de Cambridge, en sus lecciones magistrales sobre la historia de la arquitectura, siempre proclamaba que los grandes hoteles fueron las instituciones definitorias de la mejor arquitectura del siglo XIX.

Nos lo contaba la gran Nathalie de Saint-Phalle: «Viena, en 1948, estaba aún, como Berlín, dividida en sectores: ruso, americano, inglés y francés, y el corazón de la ciudad estaba administrado por turno por cada potencia, y recorrido por patrullas de cuatro soldados, uno por Estado vencedor». Los austríacos no podían entrar en los hoteles. En el augusto Sacher solo se alojaban los oficiales británicos. En noviembre de 1968 tuve el privilegio de alojarme por primera vez en ese mítico hotel. El Sacher de Viena es el actual primo hermano del antiguo Österreichischer Hof, el gran clásico de Salzburgo, ahora el segundo Sacher, al que dedico este texto. Me había recomendado un buen amigo que pasara unos días en el Sacher de Viena. En aquel hotel excepcional, que es también un museo maravilloso, del que los vieneses están tan orgullosos. Fue un gran hotelero suizo, Walter Rupprecht. El antiguo director del Hotel Golf Guadalmina de Marbella. También fue otra buena amiga, la baronesa E.v.H., aquella admirable gran dama de la nobleza austriaca y buena amiga de los propietarios del Sacher, la que tuvo la gentileza de llamarlos para avisarles de mi llegada. La recomendación de tan ilustre personaje hizo milagros.

En el siglo XIX, el Sacher vienés, inaugurado en 1876, pudo ser una espléndida realidad gracias a la Corona Dual de los Habsburgos. Todo empezó en 1832. El príncipe Metternich deseaba consolidar su fama de excelente anfitrión y buscaba a un maestro pastelero que pudiera crear para él el mejor postre de chocolate del mundo. Un joven maestro de 16 años, Franz Sacher, ofreció a Su Alteza una de sus creaciones. Ese fue el comienzo de la historia de la famosísima «Sacher-Torte». La que daría el nombre de esa familia de grandes artesanos a un espléndido postre. Y posteriormente a un maravilloso hotel vienés.

En 1866, diez años antes de que el Sacher de Viena abriera sus puertas, se inauguró en la ciudad de Salzburgo el que prometía ser un excelente hotel. Lo llamaron el Österreichischer Hof. Se levantaba en las riberas del río Salzach, al lado del Staatsbrücke. Desde sus habitaciones se disfrutaban de unas vistas maravillosas de la ciudad antigua, dominada por la fortaleza de los arzobispos, la Hohensalzburg, en permanente custodia de las torres y los campanarios que confieren a ciudad una fisonomía mágica.

Los trabajos de construcción del Österreichischer Hof comenzaron en 1863. Su arquitecto y constructor, el barón Carl von Schwartz, deseaba poseer un hotel de altísima calidad, dotado de todo lo que una buena clientela podía exigir en aquella época. El hotel ofrecía inicialmente 66 habitaciones, un excelente restaurante, salones, jardines y una amplia «verandah» con vistas al río y a la ciudad. Sobre la entrada principal campeaba el nombre del Österreichischer Hof. En cambio, sobre la fachada que daba la río, el hotel se proclamaba como el Hôtel d’Autriche. Más sofisticado e internacional ese nombre y más fácil de pronunciar para los huéspedes del hotel que no dominaban el alemán.

El barón von Schwartz descubrió un día que no deseaba ejercer de hotelero. No tardó en vender el Österreichischer Hof a un tal Herr Karl Irresberger. El hotel fue un éxito desde los comienzos de su andadura. Y la creciente demanda aconsejó enseguida una ampliación. Cuarenta nuevas habitaciones fueron añadidas. Una vez superadas las consecuencias de la derrota de Austria en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial y la tragedia de la desaparición del Imperio Austro-Húngaro, el Österreischicher Hof empezó a recuperar el tiempo perdido. En 1920 se produjo un acontecimiento que convertiría a aquella encantadora y apacible ciudad de provincias, tradicionalmente gobernada por sus arzobispos, en uno de los centros culturales y turísticos más importantes del mundo: ese acontecimiento estelar fueron los gloriosos Festivales de Música de Salzburgo. La consagración de la ciudad como templo dedicado a la música fue gracias a tres genios de la talla de Richard Strauss, Max Reinhardt y Hugo von Hofmannstahl. Y por supuesto también gracias al Österreichischer Hof. Así lo confirma el Libro de Oro del hotel. Los gigantes de la música y sus seguidores hicieron del veterano hotel su casa.

Después de los horrores del nazismo, de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de Austria, los responsables del hotel tuvieron que ponerse a trabajar para recuperar todo lo perdido. En 1955 se devuelve por las potencias ocupantes la plena soberanía a Austria y su incorporación al mundo libre. Y de nuevo Salzburgo vibraría con la mejor música del planeta y el regreso de los días de vino y rosas. En 1960 la familia Irresberger vendió el Österreichischer Hof a la condesa Johanna Blanckenstein y a su marido el conde Joseph. Durante su gestión el hotel añadió otras 23 nuevas habitaciones. Al final, un total de 130 elegantes apartamentos, decorados con hermosas obras de arte, que se completaban con un servicio perfecto y una de las mejores cocinas y bodegas de Austria. Mientras tanto, en la capital, Viena, el venerable Sacher primigenio había recuperado también su tono vital, dejando atrás las pesadillas de la guerra y la ocupación. La familia Gürtler, los propietarios desde 1934, dignos sucesores de la férrea Anna Sacher, consolidaron al ilustre hospedaje como uno de los tres grandes hoteles de la ciudad de Viena, junto con el Imperial y el Bristol.

En 1974 visité Salzburgo. El Österreichischer Hof me encantó. Lo primero que me llamó la atención fueron las iniciales del arquitecto y primer propietario, Carl Schwartz, en unos espléndidos mosaicos que se conservaban en el salón de la recepción. Después pude saludar a Herr Robert Prinz, el amable director del aquel hotel, en tantos aspectos único en el mundo. Era inevitable que se convirtiera en uno de los hoteles más respetados de Europa. Por eso, no me sorprendió la noticia, en 1988, de que la familia Gürtler, los dueños del Sacher de Viena había adquirido el Österreichischer Hof , aquella augusta casa junto al río Salzasch. La química y las sinergias fueron perfectas. Y los aciertos también. Tan solo cambiaron el nombre. Ya Austria tendría dos hoteles Sacher. El de Viena y el de Salzburgo. Entre águilas duales andaba el juego…Con el aval de que los esplendores actuales no tendrían nada que envidiar a los del pasado.

En mi primera visita al Österreichischer Hof pude comprobar también las excelencias culinarias de sus tres grandes restaurantes. El maestro René Lecler decía que aunque el hotel estaba rodeado por la música de Mozart, la gloriosa solidez de su cocina era totalmente wagneriana y sin complejos. Lo confirmaban a diario en el «Roter Salon», donde se rinde culto a las más grandes tradiciones gastronómicas, en el «Zirbelzimmer» volcada hacia una gran cocina de vanguardia, y la encantadora «Salzachgrill». Sin olvidar al café Sacher, donde los admiradores de la excelsa pastelería vienesa pueden encontrar la famosa «Sacher-Torte». La que debemos a aquel joven repostero que deslumbró con sus creaciones al príncipe de Metternich, hace ya casi doscientos años.

Cuando se ha paseado por Salzburgo, una de las ciudades más cautivadoras de Europa, es fácil preguntarse quién ha hecho a quién: si han sido el Österreichischer Hof - ¡perdón, el Sacher! – y los patrimonios sagrados que ella atesora o al revés. Verdaderamente no importa. En un mundo complicado y a veces convulso, como en el que hoy vivimos, ambos nos recuerdan que una civilización como la que ellos representan, merece nuestro respeto, nuestra admiración y nuestra gratitud. Además de nuestras esperanzas, animosamente puestas en un mundo mejor.