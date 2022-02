A veces me abruma tanta información y contrastar alguna para procurarme opiniones propias, una quimera en la era de la manipulación informativa. Cansa.

Anoche el invierno me acompañó al lecho, sentí mis dedos gélidos y agradecí el cobijo y comodidades en los que a diario poco reparamos. Seguidamente recordé a mi padre, que murió hace casi cuatro años, a mis familiares que recientemente le siguieron y a los que ya adelantaron ese camino hace mucho.

Hay ideas y pensamientos que se van barruntando de algún modo. Soñé que mi hijo mayor vio al abuelo, en su casa, y corrió a avisarme de que su fantasma estaba en el cuarto de estar. Me apresuré al lugar y encontré a mi padre poniendo a punto el original reloj de pared que siempre controlaba por su díscola forma de dar las horas. Yo estaba nerviosa, expectante, pero al girarse me relajé y sentí calma. Él se dirigió a una cómoda en la que había unos marcos y señaló uno de ellos. Lo cogió, me lo mostró, y era un retrato suyo de pequeño que no paraba de apuntar con insistencia, expresivamente, sin articular palabra. Me desperté.

No voy a decir que me hablan desde el más allá, pero sí pienso que las enseñanzas y vivencias de los que se han ido perduran en nuestro ser y, lo positivo de ellas, debe guiar nuestros propósitos.

Así, mi familia, que no es oriunda de Málaga pero de ella se enamoraron, me transmitió ese sentir y le vaticino a quien especule con ella, obviando su historia, su pueblo y cercene su futuro, que una húmeda y fría noche malacitana no sentirá los dedos gélidos, mortecinos, sino su corazón traicionero del legado, quebrándose al final de sus días.

Recordémonos de niños para ser mejores adultos.