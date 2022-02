Es curioso, la esperanza que, en síntesis, es una especie de cóctel a base de medidas dispares de expectativa, de confianza y de anhelo, más allá de sus especificidades metafísicas, religiosas, transpersonales... es un bien de curso legal generalmente mal repartido, hasta el punto de que la esperanza de unos es la desesperanza de otros.

El que le escribe, amable leyente, espera que el acuerdo entre instituciones para viabilizar el proyecto hotelero denominado Torre del Puerto en el que tiene puestas sus esperanzas el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga no llegue a buen puerto, al de Málaga, concretamente, porque ello sería un flaco favor a la ciudad. Es más, el que le escribe, espera que la «sintonía institucional» a la que don Carlos aludía expresamente el pasado miércoles en esta misma cabecera respecto de la bondad de abrir la vía a la ejecución del citado proyecto hotelero, se refiriera exclusivamente a un «dial coincidente» y no a la posibilidad de que la nefasta torre llegara, literalmente, a convertirse en un erecto error encajado en el Paseo de levante con el calzador espurio de la sinrazón.

Politizar contra Málaga no es una cuestión de colores políticos, sino de resultados finalistas mal o nada entendidos. Erigir un enhestado plan económico inmaculadamente bien ejecutado, dotando a un gigante de cristal allende Málaga inicia y termina sus límites visuales terrestre-marítimos y marítimo-terrestres seguro que tiene las suficientes bases razonadas como para ser denominado una buena inversión para los inversores, pero no como explotación hotelera, ni tan siquiera a medio y largo plazo. Lo crea o no lo crea la autoridad portuaria, lo que acabo de escribir respecto de la explotación hotelera es «el evangelio» que decía mi abuela paterna.

Puestos a interpretar, proyectos como la denominada Torre del Puerto, obviamente, sin atenernos a su pretendida ubicación física, es probable que tuvieran todo que ver con proyectos exitosos asimilados a la actividad económica de la reputada sociedad Metrovacesa y sus afines, pero nunca con un proyecto finalista de explotación hotelera sin otras proyecciones distintas de las de la explotación hotelera y sus derivados intrínsecos.

Politizar es un verbo feo, incluso cuando facultamos su conjugación como medio para ganarnos la vida. Y digo «feo» no porque esencialmente lo sea, sino porque la politización ha tiempo que ha dejado de manifestarse como un sumando y/o como una contribución a las ideas de las mayorías, para demostrarse intransigente y marmolea como un substraendo y/o un dividendo de las ideas de los disímiles.

Que la vida sea como el jazz, o sea, mejor cuando es improvisada, que dijo alguien que en este momento no recuerdo, no impide que en proyectos desafiantes y envidiosamente erectos como el de la pretendida Torre del Puerto, un proyecto cada vez más defendido con menos ímpetu certero, estén más próximos al aforismo aquel que proclama que «la vida es el arte de dibujar sin goma de borrar», de John Gardner. Sin goma de borrar que pudiera subsanarlo en un pispás, el proyecto hotelero en el Paseo de levante de nuestro puerto hoy no es explicable. Ni sería perdonable.

Por otra parte, cambiando de tercio, espero fervientemente que no, que lo de nuestro vicepresidente y consejero de turismo andaluz a primero de semana fuera una mala transcripción o un desafortunado pronto animado por los efluvios del trance preelectoral cuando se le escapó la solemne y nada recatada aseveración de «el centro soy yo».

L’État, c’est moi, dijo un aún jovenzuelo rey Luis XIV ante la los parlamentarios de entonces, pero don Juan Marín ni está ya en edad de merecer bula respecto del espurreo de «tontegías», que diría el Rey Sol, ni a estas alturas, por más que se lo crea, tiene idea real de dónde estará el centro después de las próximas elecciones. El centro político solo existe en rabioso presente, todo lo demás son altisonantes entelequias excentradas de reyes jóvenes y consejeros descentrados. Francamente, tengo esperanzas en que a don Juan lo asista la fortuna en estado puro en las próximas elecciones, pero, por el bien común, espero que no sea en la Consejería de Turismo, que, dicho sea de paso, espero que no vuelva a convertirse en la moneda de cambio de los pactos y que, habida cuenta del peso del turismo en la economía andaluza, de una vez asuma su naturaleza de consejería innegociable.