Como una gigantesca caja de zapatos puesta forzadamente de pie y encadenada al suelo se alza en la Avenida de Andalucía el edificio de Hacienda, frente a otro monstruo herido, el de Correos, que espera y espera mientras hablan de sus cosas, ajenos al tiempo.

- Fue en 2017 cuando se tomó la decisión de cerrar el edificio pero… ahí sigue, sin que se acometan las obras necesarias de rehabilitación, mientras se desembolsan grandes sumas de recursos públicos en arrendamientos, al fin y a la postre los burócratas responsables de los retrasos no los pagan de sus bolsillos ni dan a conocer siquiera sus nombres. Tampoco se conoce investigación alguna para depurar responsabilidades por la onerosa demora, ni hay plazo alguno que cumplir. Esta es una calle de sentido único. Quieren seguirme, por favor -dijo el guía-.

Se había detectado el debilitamiento del edificio, como un gigante con pies de barro, que se levantó en los años setenta. Los forjados no podían garantizar la seguridad de la estructura, menos mal que esta no se vino abajo con los administrados dentro, más que nada porque estos dejarían de practicar sus autoliquidaciones e ingresar tributos al Estado, lo que sería un pésimo precedente.

- Faltan las adjudicaciones y los consabidos retrasos que siempre aparecen como invitados por sorpresa. Antes de 2026 es poco menos que imposible que este coloso vuelva a rugir por dentro, y eso si en algún momento no se concluye que sería mejor demolerlo y construir uno nuevo, porque cuando del Estado se trata todo es posible…, menos dar ejemplo, claro. El coste de la rehabilitación podría llegar a unos cuarenta millones de euros, ¿qué es esa cantidad en comparación con los EREs de Andalucía?, se preguntó valiente aquel joven que avanzaba con cuidado entre las sombras y el polvo del paralepípedo silente, solo interrumpido por las veloces ratas que lo surcaban en todas las direcciones. Eso sí, dijo, cada año se desembolsan uno coma nueve millones de euros de alquileres de los cuatro edificios contratados: en Málaga Plaza, el de Héroe de Sostoa, Rialto de calle Hilera y, tachín tachín, el que hace fachada a la Avenida de Andalucía y la calle Compositor Lehnberg Ruiz, sede provincial del Ministerio.

A la misma hora, los okupas de Correos se desayunaban unas cervezas y se preguntaban qué tiempo hacía. El guía prosiguió.

- Hay distintas versiones acerca de si este edificio cuenta con fantasmas o no, sí, sí, no se rían, piensen por un momento en cuantos secretos ha albergado. ¿No creen en aquello de… el que tuvo retuvo? Lo que sí puedo decirles es que en estas quince plantas, once sobre rasante, el resto enterradas bajo el suelo, podríamos encontrar hasta… bueno, pueden imaginar lo que quieran. Decía Franz Kafka, y de esto sabía, que lo que debe proporcionar todo libro es un buen puñetazo en el centro de la cara. Pues algo así le pasa a esta mole. Les digo más, hasta desde la junta de personal de los técnicos de Hacienda se ha dicho que va a ser la obra más ineficiente de la historia de Málaga y que lo más lógico habría sido ejecutar los trabajos por fases. Pero no. El Estado no funciona así. Aunque como dice Ángel Martín, que ha vuelto de la locura y ha escrito un libro, hay que tener cuidado con el inspector de las palabras correctas, y fíjense si hay inspectores hoy día…, de todas clases -y se oyeron algunas risas-.

El grupo se alejó buscando la salida mientras dejaba sus huellas en los espacios que otro día cruzaran apresurados los contribuyentes intentando poner fin cuanto antes a sus obligados trámites pecuniarios y así abandonar lo más rápido posible las fauces del monstruo atronador a través de sus pantallas luminosas.

Sobre la existencia de fantasmas, solo diré, después de pasados tantos años, y entonces no queriendo alejarme mucho de los demás, que pude ver, a través de la luz filtrada desde la calle, algunas presencias extrañas en distintos lugares del inmueble, amenazantes y cargadas de legajos, que se desplazaban huyendo de esos tenues rayos de sol.

Fray Luis de León había cantado:

¡Y dejas, Pastor santo,

tu grey en este valle hondo, oscuro,

con soledad y llanto,

y tú rompiendo el puro

aire, te vas al inmortal seguro!

¿Los antes bienhadados,

y los ahora tristes y afligidos,

a tus pechos criados,

de Ti desposeídos,

a dó convertirán ya sus sentidos?