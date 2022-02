Tenía el estilo de una desgarbada elegancia, un cierto aire de despiste que encerraba un cerebro privilegiado y una sonrisa tímida que velaba los sueños que estaba dispuesto a hacer realidad. Él mismo hubiera respondido «¿por qué no?». Crear, construir, difundir, expandir, divulgar, tocar eran los verbos que conjugaba en su vida diaria, los que formaban el armazón de su pensamiento. Con el frecuente silencio que los creadores y soñadores suelen mostrar, mientras las ideas bullen en su cabeza como en un recipiente de agua hirviendo. Pero un hachazo brutal lo ha derribado. La injusticia mortal puede tener gradaciones, e incluso llevarnos a unos niveles de incomprensión de la muerte, como negación de la vida, absolutamente insoportables. Y la de Miguel Ángel Piédrola Lluch es una de ellas. La muerte de un hombre de cuarenta y ocho años en la flor de la vida, deja un padre desgarrado, que hasta hace poco paseaba por las calles de Málaga con la tranquilidad y el sosiego que producen el saberse bien continuado, tres hijos empezando a vivir y una joven esposa.

Lleno de ilusiones que cumplir, proyectos que realizar y mundos que descubrir, su pérdida es profundamente injusta, despiadada, absurda, estúpida, incomprensible e injustificable y hace tambalearse hasta la fe más sólida que pueda encerrar un corazón. Nunca tiene justificación la muerte, porque estamos hechos para la vida y morir es quebrar nuestra esencia, pero esta muerte ocupa un lugar privilegiado en la culminación del despropósito y la incomprensión. Por eso su despedida esta mañana ha sido una conjunción de lágrimas derramadas como el agua bendita del sacerdote sobre montañas de flores en el responso final, mientras la voz de Diana Navarro entonaba quedamente Los Campanilleros. Un cierto aire de irrealidad mareante flotaba en el aire. «Dale, Señor, el descanso eterno…».

Conocí a Miguel Ángel a principios de este siglo y pronto me contó su proyecto de museo. Tenía un carácter dulce, tranquilo y sosegado, pero de una extraordinaria energía y actividad en su vida profesional, que le había llevado hasta Extremo Oriente. Era muy joven y sus ojos brillaban mientras me explicaba un concepto nuevo de la enseñanza musical, de la museología y museografía, que yo a duras penas intentaba comprender, porque a sus conocimientos musicales, unía un profundo saber del mundo informático, materia que nunca he llegado ni siquiera a intentar entender. Incluso términos como interactividad no sabía muy bien lo que significaban. Pero Miguel Angel sí lo sabía. Que era lo que importaba, puesto que todo ha sido y es obra suya. Y de su padre, que también va por la vida repartiendo sonrisas, cariño y hasta música a los niños enfermos y ayudando a todo el que lo necesita. Esa fue la escuela de Miguel Ángel.

Teníamos un gran amigo común, Andrés Gutiérrez Istria, y con eso bastaba. Su padre, emprendedor, comerciante, coleccionista de arte, típico miembro de esa burguesía malagueña, que sin miedo y con valor y esfuerzo han hecho de esta ciudad lo que hoy es, llevaba toda una vida creando una hermosa y amplia colección de instrumentos de música de todas las épocas y regiones de la Tierra. Empezamos un largo y no fácil camino, que intentábamos nos condujera a hacer realidad aquella idea brillante, que daba vueltas por su cabeza. Omito detalles que no vienen al caso, pero sí quiero compartir una breve descripción del viaje maravilloso, que el grupo que habíamos formado, llevamos a cabo a París y a Moscú, encabezados por Miguel Ángel padre en busca de ideas y modelos existentes. En Francia visitamos la Ciudad de la Música, gigantesca creación experimental multicultural, dependiente del Ministerio de Cultura, que recoge en cincuenta mil metros cuadrados de construcción, obra de Christian de Portzamparc, en el Parc de la Villette, todo lo que imaginarse pueda en relación con el mundo de la música, creación de Mitterrand durante su presidencia de la República, y al que posteriormente Jean Nouvel agregó el Conservatorio, en una vertiginosa red de calles horizontales y verticales en las que los estudiantes deambulan, conviven, socializan y aprenden. Francia tiene la suerte, o quizás se trate de algo muy superior a ello, como puede ser el acierto, o la voluntad política, de tener con harta frecuencia jefes del estado y ministros de cultura visionarios y creadores, desde Napoleón III, el barón Haussmann, De Gaulle, André Malraux, o el propio Mitterrand, que siguen creyendo en la grandeza de su patria y se dedican afanosamente a trazar bulevares, construir museos, o crear zonas culturales, que se convierten en el lugar de concentración de jóvenes y mayores de todo el mundo.

Lo de Moscú fue impresionante y mi recuerdo de Miguel Ángel irá siempre unido a aquella ciudad. Porque al viaje en sí mismo, al trato maravilloso que nos dieron la Unión de Escritores Rusos en la Casa de Pushkin, cuyos versos, que han moldeado la prodigiosa alma rusa, repiten niños y mayores de memoria, a lo que aprendimos contemplando durante horas la deslumbrante colección del Museo Glinka de Música, que solamente la grandeza rusa es capaz de acumular, a la maravillosa Galería Tretiakov y las colecciones del Museo Pushkin, a las dos tardes en el deslumbrante Bolshoi, asistiendo a la representación del ballet Don Quijote y la opera de Tchaikovski La dama de picas, al pisar por vez primera la inmensidad de la Plaza Roja, a la grandeza del Kremlin y la belleza ortodoxa eslava de las catedrales con sus torres bulbosas coloreadas, a la belleza del icono de la Virgen de Kazan iluminado por cientos de delgadas velas, se unieron experiencias, cuyo recuerdo con el paso del tiempo y en el ambiente de tragedia de esta mañana, rememoraba tristemente entre la belleza de la vida y el dolor de la muerte. Por ejemplo, la imagen de Miguel Angel padre tocando por su cuenta Granada - entre los aplausos de turistas, espías y agentes secretos - en el piano del inmenso hall del hotel Ukraina, una de las siete torres idénticas que Stalin construyó entre Moscú y Varsovia, coronadas por una estrella de rubíes. O la ovación del público a escenario vacío cuando se levantó el telón en la ópera y apareció un decorado fascinante del canal del Neva en San Petersburgo, ciudad donde transcurre la acción. O el discurrir de la impresionante comitiva motorizada de Putin hacia el Kremlin, a cuyo paso todo se paralizó y el conductor de nuestro microbús solamente dijo «the boss». Y sobre todas las experiencias que vivimos, la emocionante mañana del 12 de Octubre, en la que celebramos la fiesta nacional en la Asociación de los Niños de Rusia, donde nos reunimos con decenas de ancianos, que una vez fueron niños llevados a la URSS cuando la guerra incivil asolaba los campos de España, que nunca encontraron su lugar en el mundo, ni en la vida. Eran españoles pero cuando pudieron volver a España, sus familiares los consideraban extraños, porque sus costumbres eran rusas y la mayoría volvieron. Vinieron a los suyos, pero los suyos no les recibieron. Y ellos tampoco se encontraban en su lugar habitual, en su mundo, en su ambiente, en su hogar. La nostalgia de sus pueblos y ciudades que habían conocido y en los que no encontraron calor, unas costumbres que no entendían y una forma de vida a la que no estaban acostumbrados, les llenaba de melancolía infinita. Cada uno había llevado a la fiesta lo que buenamente podía haber encontrado en sus humildes casas de construcción soviética. Una lata de sardinas, un bizcocho casero, arenques ahumados…cuando alguien puso música española, lloramos todos, especialmente los que habíamos bebido por delicadeza, una botella de Soberano, que trajo el presidente de la asociación, don Francisco Mansilla, que sin duda habrá muerto hace tiempo. Lágrimas de emoción por la narración de unas vidas en las que faltaba una patria común. La que habíamos conseguido por fin y algunos recientemente han empezado a dilapidar de nuevo…

El museo se creó. Primero en el aparcamiento subterráneo de la plaza de la Marina y después en el lugar que ahora ocupa en el palacio del conde de las Navas. Es un lugar creado por la inteligencia de una persona que nos ha dejado. Esta mañana he oído comentarios acerca de la continuidad del museo. El museo tiene que continuar, Y continuar vivo, lleno de niños, creando escuela, creando afición y dedicación a la música. Para eso lo imaginó y diseñó Miguel Ángel. Y la ciudad se lo debe. Entre otras cosas porque de todos los museos de Málaga, posiblemente sea el único creado por una familia con su propia colección íntegra. Y alguno de ellos, cuando el dolor se atenúe y pase el tiempo, tendrá que recoger el testigo y continuar el camino. Es lo que él habría querido.

En septiembre quedamos en vernos en cuanto él pudiera salir. Queríamos volver a hacer algo juntos. Estaba feliz de volver a casa y ver a sus hijos después de tres meses sin ellos. En Navidad nos escribimos para felicitarnos sin saber que sería la última vez y que ya no habría tiempo de nada más. Adiós Miguel Ángel. Fue un honor y una alegría conocerte. Ya pueden darte las gracias todos los músicos que encuentres por esas alturas celestes.