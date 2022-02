Lunes. No descarten que el lío en el que han vivido no pocas civilizaciones proceda de tener filósofos de prosa incomprensible.

Martes. Esto tiene un aire a Chueca, apunta mi invitado, que viene a la ciudad en busca de personajes para su novela. Me ha salido perspicaz, el hombre. Veinte años lleva escribiéndola. El restaurante en el que recalamos se llama Las niñas del Soho y es pequeño, informal y agradable. Con la primera cerveza, mi interlocutor me informa -a mí- de que esta es la zona de España donde mejor ensaladilla rusa se come. La que nos ponen es delicadísima, muy buena, con aceite sabroso, simple: la patata machacada, mayonesa y un poco de huevo duro espolvoreado por encima. De adorno, un pimiento morrón. Mi madre también adornaba la rusa con unos cuantos morrones de lata por encima. A mí de pequeño me fastidiaban. Los apartaba. Ahora me pirran. Los pimientos en general. Todos y de cualquier forma. Madurar es apreciar los pimientos. No digamos nada, las alcachofas. Ahora, siempre que los veo -morrones- evoco una mañana de sábado en la cocina de la casa familiar. Aquellos olores, el trasiego, la mar entrando por las ventanas, mi padre que llegaba con la ristra de periódicos . Luego, quizás, filetes empanaos. Y más tarde: «qué poco habéis comido hoy, ¿no?».

Miércoles. «Para recuperar la juventud solo hay que repetir algunas tonterías» (Oscar Wilde).

Jueves. Hoy en día. Canal Sur. La chica que me maquilla es de Ucrania y me informa de primera mano de cómo está allí su familia, de qué se siente y qué se opina. Me hace un análisis más interesante que el de algunos supuestamente avezados analistas. Yo me intereso sobre todo por las similitudes que pueden tener el idioma ucraniano y el ruso, algo que siempre me ha fascinado, y porque me quite las ojeras. Ya en el programa hablamos de la reforma laboral y también del Benidorm Fest. No sé en qué asunto estoy más cómodo. Yo lo que tengo ganas de decir es que Urdangarin es un piernas. Un calavera. Un crápula no, que crápula tiene, para mí, una connotación más simpática. Pensando sinónimos me distraigo y estoy a punto de trastabillarme cuando me dan la palabra. Que me la dan. Hablando del acoso en redes a Candela Peña me da por decir que, a veces, el anonimato es la valentía de los cobardes, lo cual resulta un aforismo de nivel aceptable, creo, que puedo incluir en el próximo libro de ese género que publique. Otro, que rumio y no digo a nadie: vivir es alargar y disfrutar ese tiempo en el que aún no has defraudado. Llego al periódico y me reúno con Virginia Guzmán y Susana Fernández, que están al mando, enérgicas y con muchas ideas. Planean irse a almorzar pero antes tenemos tiempo para intercambiar algunas informaciones. No solo de actualidad. Las dejo y me marcho a casa. Pipirrana y carne con tomate. Por la tarde intento escribir una columna sobre Nadia Calviño, pero me sale un texto surrealista. Leo. Doy un paseo con mentalidad de notario que quiere certificar, sin plusvalías, que los días ya son más largos y ya en la noche (fantástico el Oinoz, de las bodegas Matarromera) veo el primer capítulo de Entrevías. Mediocre. Todo al servicio de Coronado, que está bien, en su línea. Pero el mejor es Luis Zahera. Puto amo.

Viernes. A uno le da mucha alegría que los amigos se hagan poetas. Hay que ir el lunes al Ateneo de Málaga a la presentación de ‘Mi vida contigo’, de Daniel Ortiz Entrambasaguas, admirado amigo y cineasta (Argumosa), productor, activista cultural. La última vez que nos vimos fue hace unos meses, cuando le hice una entrevista, que ahí por los youtubes de la vida estará y que ya lleva más de diez mil reproducciones. Con lo mal que yo pregunto.