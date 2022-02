El misterio del campo de fútbol de Almayate

Cuando una familia se traslada de su tierra (en nuestro caso de Oviedo a Almayate) siempre la duda lo rodea todo; el trabajo, busca casa, el colegio de los niños, etc... pero al final, aunque al principio sea costoso las cosas acaban saliendo. Los niños obviamente desde el ayer hasta el día presente necesitan alimentar su cerebro de conocimiento, pero también descargar toda esa energía (esa pila que parece nunca agotarse) y nos decantamos por la práctica del fútbol pues de momento es lo que les gusta (y el mañana seguirá siendo el deporte que ellos quieran: seguirán con el fútbol, atletismo, taekwondo, balonmano, natación, etc). En Almayate (Vélez Málaga) hay una asociación deportiva, dirigida por un grupo de amigos que hace unos años consideraron que el deporte rey debía de ser disfrutado por los niños y niñas del pueblo, formando una Junta directiva sólida y con todos los dolores de cabeza gratuitos que eso conlleva, con 250 jóvenes en los 11 equipos que conforman la Ad. Almayate actualmente. Los pros: valores, deporte, socializar. La contra: el campo de fútbol. No entiendo como en el año 2022 puede ser que unas instalaciones municipales puedan decir «Campo de fútbol», cuando lo que ven tus ojos nada más aterrizar en la entrada es un señor patatal. No puedo entender cómo los campos de fútbol de los alrededores tengan un señor campo de césped artificial. ¿Acaso los habitantes de este pueblo son ciudadanos de segunda? ¿Qué diferencia existe entre Almayate, Torre del Mar, Vélez-Málaga...? ,¿Acaso aquí no pagan impuestos también? ¿Hasta cuando seguirán las lesiones en los entrenamientos? He mencionado anteriormente que hay 250 jóvenes, pero ¿y los equipos visitantes cuando juegan en este campo? Espero que entiendan (los políticos de turno) que cualquier deporte que se practique, necesita cosas básicas de calidad y otras pueden ser de mejor o peor material... pero en este caso, el piso, el campo, debe ser practicable al 100%...y no el patatal que presenta actualmente el campo de fútbol de la Ermita, por el que llevan luchando tanto la junta directiva como los habitantes de este pueblo y que los responsables municipales dicen palabras muy bonitas, promesas, palabras que se siguen llevando el viento día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año y que me estoy llegando a plantear a cuenta de los memes que circulan por la red, si D. Jordi Hurtado o la Reina de Inglaterra llegarán a verlo cambiado.

Javier Ordiz Vigara. Almayate