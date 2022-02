Ciertos detalles -que parecen casualidades y quizás no lo son- nos hacen ver que los extremos se tocan pese a la excesiva distancia que a priori existe entre ellos. Sucede, prácticamente, en todos los ámbitos de la vida. También es frecuente en la política, por muy antagónicas que nos resulten las varillas situadas en sendos laterales del abanico ideológico. Y esto no quiere decir que se esté justificando, ahora mismo sobre la barra de La Bodeguilla, la pinza andaluza de la que tanto hablan últimamente Juanma Moreno y Elías Bendodo. No. No van por ahí los tiros. Ni siquiera atañe directamente al PP esa falta de candidatos oficiales a diestra y a siniestra, que aún mantiene incompleta la parrilla de salida para esas elecciones andaluzas que, a día de hoy, se perfilan para justo antes del verano.

Para corroborarlo, basta con asistir al juego misterioso que se traen las fuerzas situadas tanto a la derecha del PP como a la izquierda del PSOE. Hace tiempo que los carteles electorales con los rostros de Juanma Moreno, Juan Espadas o incluso Juan Marín (aunque tratándose de Ciudadanos nunca se sabe) podrían estar perfectamente enlatados para enviarlos a imprenta. Es posible también que la propaganda electoral con el retrato de Macarena Olona ya ha sido diseñada, pero Vox no quiere confesarlo. El verbo empleado en esta última frase se ha contagiado del tono religioso empleado, el pasado martes, por la política alicantina que ejerce como diputada nacional por Granada. «Si el PP me dice ven, no lo dejo todo; seré el candidato de Cs a la presidencia de la Junta» Olona dio por hecho lo que hace meses es una realidad explotada subliminalmente por su partido, al asegurar que si está de la mano de Dios -que nadie piense en el mítico gol de Maradona a los ingleses- ella optará a la presidencia andaluza. De su comentario, adobado por la foto en el hemiciclo junto a Iván Espinosa de los Monteros que se llevaría a su despacho sureño, se desprende que el asunto ya no está de la mano de Santiago Abascal porque hace tiempo que el jefe supremo le dio su bendición. Olona da por hecho que será candidata por Vox en Andalucía: "Si está en la mano de Dios" La penúltima perla sintáctica de Olona -es tan prolífica que tratándose de ella nunca se dice la última- se une a otros aforismos antológicos como el que le llevó a proclamar que «los andaluces nacemos dónde nos da la gana». Aquello provocó una reacción en las redes sociales de la exdirigente de Podemos que ha refundado Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, que se antoja sumamente ilustrativa de los espectáculos que se presenciarán en la campaña electoral andaluza: «Los andaluces nacemos en Alicante, vivimos en Madrid, cuestionamos la autonomía andaluza y nos presentamos a las elecciones por Granada, chúpate esa. Tendría que nacer otra vez y quitarse la malaje». Precisamente, sobre Rodríguez están depositadas muchas de las miradas en la izquierda andaluza. Ella sería la candidata de su nuevo Adelante; la líder de Más País, Esperanza Gómez, encabezaría la lista de la marca Andaluces Levantaos; y Unidas Podemos tendría en su cartel (la opción Martina Velarde aguarda en la recámara) a aquella persona que se designe cuando dejen de hacerse los remolones a las puertas de la primavera. Ahora bien, todo esto estaría pendiente de un posible pacto entre las tres propuestas que derivase en una papeleta única. Hay mediadores trabajando para materializarlo pero las heridas recientes siguen frescas.