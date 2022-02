Empresas y empresarios de diversos sectores (hostelería, juego, propietarios de hoteles, …) pagaron el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) correspondiente a todo el ejercicio 2020, a pesar de que, durante una parte importante del mismo, el establecimiento estuvo cerrado y, por tanto, no tuvo actividad económica, o bien la misma se llevó a cabo con restricciones.

Recordemos que los establecimientos hoteleros, entre otros, se vieron obligados a cerrar por la declaración del estado de alarma y, posteriormente, se vieron afectados por las restricciones adoptadas las comunidades autónomas.

Pues bien, se está poniendo en entredicho que sea procedente el pago del IAE por aquellos periodos del año 2020 en los que no se podía ejercer la actividad económica, o bien se ejercía de forma limitada, debido a las restricciones derivadas de la Covid-19.

En vista de lo anterior, parece lógico llegar a la conclusión de que, en los casos de ausencia de actividad, no se ha producido el hecho imponible del IAE y, en consecuencia, no se ha puesto de manifiesto una capacidad económica que se concrete en una riqueza susceptible de ser gravada por dicho impuesto.

De acuerdo con la normativa que regula el IAE, su hecho imponible está constituido por «el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto».

Por tanto, parece claro, de acuerdo con lo regulado en dicha norma, que si no hay ejercicio de una actividad económica no puede haber hecho imponible, y, en consecuencia, no puede exigirse el pago del IAE.

Sin embargo, una gran parte de los ayuntamientos obviaron que, durante el cierre total que tuvo lugar entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2021, la mayoría de las actividades empresariales no se pudieron desarrollar.

Tampoco tomaron en consideración que, durante el periodo de las restricciones a determinadas actividades, su ejercicio no se realizó en las condiciones de normalidad consideradas por el legislador a la hora de regular el hecho imponible del IAE.

La mezcla de todos estos ingredientes ha generado un cóctel explosivo, en forma de petición de devolución, por los afectados, de una parte del IAE pagado en el ejercicio 2020, y ello a pesar de que hubiese transcurrido el plazo para impugnar la liquidación del impuesto.

Ya existen resoluciones de órganos judiciales (en la Comunidad Valenciana, Galicia o Extremadura) que han ordenado a los ayuntamientos que devuelvan parte del IAE indebidamente pagado en el año 2020, basando su conclusión en la asimilación de los efectos de la prohibición del ejercicio de la actividad, no prevista por la norma, con la baja por cese en el ejercicio de la actividad, y destacando que durante el estado de alarma no se ha producido el ejercicio de la actividad o se ha producido con severas limitaciones, por lo que no existiría hecho imponible del IAE y tampoco resultaría exigible la formalidad de comunicar una baja en la actividad.

Esta interpretación judicial abre la puerta a que los empresarios afectados por las restricciones provocadas por la Covid-19 en el ejercicio de su actividad, puedan pedir la devolución del IAE (así como de determinadas tasas) indebidamente pagado, para lo cual resultará fundamental analizar cuál es el procedimiento adecuado para activar dicha petición de devolución.