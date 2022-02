Había pasado lo mismo con José Alberto. Con la afición malaguista indignada por la malísima imagen ofrecida por el equipo ante el Ibiza (0-5), las redes sociales empezaron a resonar para que el giro de timón no llegase a febrero. Anteayer, después del enésimo traspié liguero del Unicaja, los seguidores volvieron a incidir en la brecha existente entre Fotis Katsikaris y su plantilla. Era difícil que el griego alcanzase el parón copero en el banquillo.

Cosas del deporte, y de la ley de los resultados, ahora lo difícil ya es imposible. La ruptura con Fotis ha llegado casualmente justo antes de San Valentín, apenas horas después de que el conjunto cajista lanzara una nueva campaña dirigida a las parejas: «Febrero, el mes del amor. ¡Un 2x1 para enamorarse con el Unicaja», rezaba el eslogan.

Febrero también es el mes de la Super Bowl, la finalísima de la NFL, esa competición que pone el broche a la temporada en el principal campeonato profesional de fútbol americano. Volverá a disputarse desde la medianoche del domingo al lunes, como horario peninsular, con la particularidad de que este año coincide con la celebración de San Valentín.

El show televisivo que desafía las audiencias del Mundial de Fútbol y que está muy por encima de acontecimientos como las finales de la NBA es cada vez más seguido a este lado del Atlántico. Y desde hace un lustro representa, además, un buen empujón económico para los productores malagueños de aguacates.

Porque tanto ha crecido el hábito de consumir guacamole con nachos durante la Super Bowl, que el precio de la fruta sube de manera global a lo largo de estas semanas. Es el mes del amor, sí, y el de un manjar saludable cuyo nombre viene de la palabra «testículo».

Habrá quien relacione el poder energético del aguacate con la testosterona. Sin embargo, el origen del vocablo hay que encontrarlo en la lengua náhuatl, propia de México y otros países centroamericanos. La misma palabra, ahuacatl, servía para nombrar tanto a la fruta que sirve de base al guacamole como al órgano masculino.

Al Unicaja de esta atípica temporada se le ha acusado reiteradamente de no ponerle la suficiente testiculina. No sabemos si la plantilla había incluido o no el aguacate en su dieta habitual. Pero lo que la parroquia verde no acertaba a comprender era cómo los jugadores, de manera reiterada, sufrían tan prolongadas desconexiones en los encuentros.

Sí, en Europa era otro cantar. ¿Pero frente a qué equipos? Hemos tenido que volver al mapa europeo, como a finales de los noventa, para intentar localizar algunos de los remotos destinos a los que ha tenido que viajar Fotis con los suyos. Las palizas cosechadas en la nueva Champions no servían de consuelo, como han atestiguado las gradas vacías del Carpena semana tras semana.

A esa lista de localidades inhóspitas a las que viaja el cuadro cajista durante este curso corresponde Zaporiyia. Hacia ese destino ucraniano viajará esta mañana el Unicaja, ya sin Fotis, para medirse mañana al Prometey. Con escala en Estambul y la sombra del conflicto bélico con Rusia, en el mes del amor y no la guerra, el choque de esta tercera jornada del Round de 15 de la Champions debiera servir de revulsivo.

Al menos que un resultado positivo permita afrontar con otro aire el último duelo liguero antes del parón copero, el del próximo domingo en casa frente al Real Madrid. Y vuelve el paralelismo con el Málaga CF y su banquillo. Porque si la destitución de José Alberto ha coincidido con que su sustituto debutará este próximo sábado en La Rosaleda frente a toda una UD Almería, segunda en la tabla clasificatoria, a quien releve a Katsikaris le tocará también un baile complicado. Viene el actual líder de la Liga ACB, con la vista puesta en una Copa donde partirá, con el FC Barcelona, como favorito.