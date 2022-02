Siguen los mismos problemas de siempre pero cada vez son más problemáticos por eso mismo, porque continúan y no hay quien los pare. Los problemas son de fondo y los planteamientos superficiales con lo que no se remueve ni limpia el lecho que cada vez más es más denso y enturbia la realidad que nos cubre a todos hasta los ojos. Tenemos cierta clase política que sería un chiste si no fuera porque no hace gracia alguna, políticos que prefieren hacer el ridículo que dejar de criticar al contrario o reconocer sus errores. Políticos que rescatan discursos anacrónicos y los llevan al parlamento dando espacio a lo que arrincona, políticos que son el altavoz de la ignorancia y la divulgan por barrios y plazas confiados de que les seguirán los votos como ratas hasta las urnas, políticos que muerden con las palabras y filtran el veneno de su enfrentamiento, en cada mitin, en cada declaración, a cada oportunidad. Políticos tan concentrados en sí mismos que hasta confunden un sí y un no. Cómo van a distinguir entonces entre lo urgente y lo importante, si para ellos lo único que urge es su importancia. Ahora que va subiendo el telón de la pandemia y va asomando de nuevo el escenario, se hace insoportable ver a los mismos personajes interpretando tan mal y fielmente sus papeles de siempre.

Y no parece que vaya a solucionarse esto, no se ve un relevo en el horizonte que nos traiga otra manera de gestionar los problemas que alargarlos, porque cuando uno se vuelve experto en algo no está dispuesto a soltarlo ni colaborará en que termine. No todos los políticos son iguales, claro que no, hay excepciones, pero el mar sigue siendo salado por mucha agua del río que le entre. No se pueden resolver los problemas de fondo cuando todo se plantea desde la superficie.