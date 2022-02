Dice un sondeo que a la mayoría de los castellano leoneses no les interesan sus elecciones. Dice una encuesta que la mayoría de castellano leoneses no se sienten castellano leoneses ni creen que esa autonomía tenga sentido.

A ver si voy a escribir de algo que no interesa a nadie. A ver si va a ser todo un artificio, un embeleco, un enorme engaño. Vaya usted a saber incluso si hay comicios allí o todo es para rellenar tertulias. Lo cierto es que Ayuso sí existe y a ella recurren. Al PP se le está haciendo la campaña más larga que un día sin cerveza. Ahora se dan cuenta de que hablan demasiado de Sánchez y poco de los problemas de esa zona de España, que se resumen en uno: falta gente. Despoblación. Mañueco ofrece solo una propuesta: Sánchez es malo. Con lo fácil que es recomendar y alentar y promover la coyunda, la inmigración, la natalidad. Otra cosa es que se consigan resultados prácticos. Ayuso va de buena gana pero en su fuero interno, tal vez, piense que si Mañueco palma, Casado palma y entonces ella emerge y quién sabe si lo que Casado planeó como ola favorable se le vuelve tsunami en contra. No querían que presidiera el PP madrileño y va a acabar presidiendo el nacional.

Mañueco y el Partido Popular pueden hacer el (mal) negocio del siglo: cambiar a Ciudadanos por Vox. Justo lo que teme Juanma Moreno Bonilla, presidente andaluz. Muy probablemente el efecto que tenga el resultado del domingo en esa vieja, recia, cautivante y despoblada Castilla sea retrasar las elecciones andaluzas. Un poquitín, ya no hay mucho margen. Por otro lado, si Vox ocupa consejerías a Moreno se le quita la presión de ser el primero que da entrada holgada en un ejecutivo a esa formación. Con todo, las posibilidades y perspectivas de los populares andaluzas parecen mejores que las de sus conmilitones castellano leoneses. Allí hay un PSOE al alza con un joven candidato y un PP que lleva 35 años en el poder.

Aquí hay un PSOE con importante caraja aún y un Partido Popular que cada día que pasa se iba consolidando más y acercando más a la absoluta. La sanidad está cambiando un poco esta tendencia. No se explica que por un lado se hable de superávit, la Junta lo tiene y lo publicita, y por otro se mantengan no pocas deficiencias. O vaya usted a saber, probablemente tengamos colesterol en la arteria del análisis político. U obstruido el órgano de la crítica política. Pero como nadie nos atiende no lo sabemos. El domingo saldremos de dudas. O las tendremos más grandes.