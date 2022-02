Los seres humanos somos muy dados a bandazos, a la ley del péndulo, pasar de un extremo a otro. Cuando yo estudié de pequeño, casi todo era pecado y la Iglesia siempre amenazaba con el castigo divino mediante el infierno, lo que a más de uno le produjo un trauma. Hoy día parece que estamos en el extremo opuesto, negándose incluso el pecado por algunos teólogos demasiado progresistas. La existencia del infierno se discute y llega hasta negarse por algunos. Dejemos a un lado su imagen de fuego pues es una forma de representación, ya que se trata de una separación eterna del alma con respecto a Dios. Ya el propio Juan Pablo II admitió que no es un lugar físico. En cuanto a si Dios condena, he de decir que no, ya que es todo misericordia, sino el hombre quien libremente se aparta de Él, hasta el punto de que si se arrepiente en el último instante de su vida, Dios lo va a perdonar. Aunque, ojo, Jesús dice que el pecado contra el Espíritu Santo no se perdonará ni en este mundo ni en el otro. Se refiere al rechazo total a Dios. Otro tema es el de si serán muchos o pocos los condenados. Esto sólo lo sabe Dios. Veamos ahora algunas pruebas bíblicas del Nuevo y Antiguo Testamento sobre la existencia del infierno:

Mateo 5,22: «Y quien dijere a su hermano insensato, será reo de la gehena del fuego».

Mt.10,28: «No temáis a los que matan el cuerpo, sino a los que pueden arruinar cuerpo y alma en el fuego eterno»

Mt.9,43-48: «Más te vale entrar manco al cielo que con las dos manos a la gehena, al fuego inextinguible».

Mt.13,50: «Y los echarán al horno del fuego, allí será el llanto y rechinar d dientes».

Mt.25,41: «Apartaos de mí malditos al fuego eterno».

Lucas 16,28: «Para que no vengan también ellos a este lugar de tormento (parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro).

Apocalipsis de Juan.20-10: «Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados por los siglos de los siglos».

Apocalipsis 20-15: «El que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego».

Tesalonicenses 1-8,10: «Los que no obedecen el evangelio de nuestro señor Jesús sufrirán el castigo de la eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor».

Pedro 2-4: «Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno».

Isaías 33-14: «¿Quién habitará con el fuego consumidor, con las llamas eternas?

Ezequiel 32-27: «Pero el castigo de su iniquidad cayó sobre sus huesos».

Proverbios 23-14: «Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol» (infierno).

Y ya, para concluir, citaré algunos santos y santas que han tenido visiones sobre el infierno, como Santa María Magdalena de Pazzi (s.XVI), Santa Faustina (s.XIX), Beata Ana Catalina Emmerich (ss.XVIII-XIX), Santa Teresa de Ávila (s.XVI), San Juan Bosco (s.XIX), Sor Lucía de Fátima (s.XX), San Francisco de Sales (ss.XVI-XVII), San Alfonso María de Ligorio (ss.XVII-XVIII), santo cura de Ars (ss.XVIII-XIX), etc. No me queda sino decir que a tenor de estas pruebas, cada uno saque sus propias conclusiones, pero insisto en algo importante, Dios no nos condena, es todo perdón y misericordia; en todo caso, somos nosotros los que libremente nos apartamos de Él y no nos arrepentimos.

Miguel Hijano

Málaga

Restaurante Los Mellizos

Probablemente sea hoy en España el lugar gastronómico de la cocina andaluza, especialmente de pescados y mariscos, que pone en una posición de muy alta la calidad de lo que se pesca en Andalucía. Felicidades porque habéis cumplido 70 años. Tenéis la misma edad que yo. Recuerdo con mucho cariño a tu padre y a toda la familia cuando estaban en su restaurante en Benalmádena Costa. He tenido vuestra compañía cuando hemos salido por Andalucía promocionando los productos andaluces y para mí es un orgullo que me hayáis acompañado. Cuando salgo de viaje y me preguntan dentro y fuera de Andalucía un lugar donde no defraudemos respecto a nuestra gastronomía, tengo un nombre propio: Los Mellizos. Habéis ayudado a muchas asociaciones, siempre estáis dispuestos a echar una mano a los que menos tienen. Sois para mí y para mi familia un ejemplo del ideal andaluz y de la Andalucía que algún día tendremos. Mi más sincera felicitación por vuestro 70 aniversario, mi admiración por lo honrados y trabajadores que sois y la camaradería entre los hermanos. Os deseo que en vuestras futuras generaciones sigan dándole el prestigio, la calidad y la confianza a vuestros establecimientos que honran a Andalucía los 365 días al año.

Bartolomé Florido

Torremolinos