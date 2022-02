El otro día, al acabar de almorzar, quise hacerme un selfie con el cocinero que me había preparado la comida. Pero entré en la cocina y no había nadie. Supuse que habría salido un momento o que estaría en otro punto de la sala o que tal vez se acababa de marchar a casa.

Lo imaginé cansado, quitándose el gorro, introduciendo un trozo de tortilla en un túper y marchándose con el mandil manchado y el rostro desfigurado por el cansancio. Pero pregunté a un camarero y me informó de que el cocinero no había venido. Estuve a punto de decir jocoso que si las almejas en salsa, la ensalada y la merluza me las había preparado un fantasma. Hoy cocina Jacobo, un aprendiz, me dijo el camarero. Lo apodamos san Jacobo, apostilló. Tentado estuve de preguntar si San Jacobo estaba relleno, pero un hombre, sobre todo un hombre con el estómago lleno, ha de exhibir la prudencia como virtud en cualquier ocasión. Así que no dije nada. Me volví a la mesa con una duda vital: café o postre. El camarero se acercó cuando me había sentado y me recomendó un sorbete: nuestro cocinero lo hace al momento y de maravilla, dijo en un tono muy convincente. Qué cocinero, dije.

Se dio cuenta entonces de que su frase había sido mecánica, recitada. Como un actor que recita su papel. Pedí el sorbete y a los siete minutos vino el sorbete y vino el camarero con él y a fe que estaba bueno. El sorbete. Me levanté y fui a la cocina. Le hice una foto a los fogones. Subí la foto a una red social y puse un textito en el que explicaba que estaba «charlando con el cocinero tras un agradable almuerzo preparado con su habitual talento».

De inmediato comencé a recibir parabienes, me gusta y retuits. Uno de ellos, del cocinero. Tomé un café, pagué, me levanté y cuando iba a marcharme, el camarero me salió al paso para decirme que el cocinero le había dicho que había sido un auténtico placer verme hoy y saludarme en persona. Le dije que lo mismo pensaba yo. Y que volvería mañana. Pues habrá San Jacobo, me dijo amablemente.