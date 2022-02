Hace años una conocida marca de coches promocionaba uno de sus modelos con las siglas JASP (Joven Aunque Sobradamente Preparado). Esa podría ser una buena definición para un entrenador que aterriza en Málaga en medio de un tsunami considerable, pero que ha demostrado su valía en múltiples ocasiones y que tiene un claro «libreto» para actuar. Hace un par de años en un articulo de Josep Lluis Trabal en la web de su antiguo club, el Morabanc Andorra, Ibon Navarro desvelaba sus claves.

El primer contacto con los jugadores es clave. «¿Qué interés personal tiene tú dentro de este equipo? ¿Qué puedes aportar? Su respuesta es muy importante para mí porque si tu consigues que logren sus propios objetivos, le ayudas, estará centrado, satisfecho y es probable que sume más al proyecto común. El baloncesto esta lleno de jugadores que hacen estadísticas personales extraordinarias y sus equipos descienden. Eso hay que hacérselo entender. Su progresión depende del éxito del grupo».

El equipo debe estar equilibrado. «Todo equipo tiene roles. Hay que equilibrar lo perfiles y eso siempre según los objetivos que quieres conseguir. Si tienes dos jugadores que asumen mucho en ataque y muchos puntos, quizás no te convenga tener más. Aunque puedas. Salvo que juegues competiciones europeas que quizás necesites algo más. Según el caso, quizás te convenga tener 2 estrellas y 10 jugadores de nivel medio, o bien 4 estrellas y 8 jugadores de nivel medio. Hay que buscar un equilibrio».

Argumentos contra los Egos. «El Big Data nos aporta mucha información para tomar decisiones y argumentarlas. Le puedo demostrar a un jugador que cuando mete muchos puntos el equipo pierde y juega peor. No es fácil pero hay que convencerles de que el éxito colectivo les beneficia a todos».

El jefe no manda, convence. La «democracia dirigida» como arma. «Pensamos con los otros entrenadores una manera de dirigir. Me gusta hablar con los jugadores, saber lo que piensan. Hay cosas no negociables pero otras que se pueden hablar. Es importante captar lo que te dicen tus jugadores, algunos lo verbalizan, otros lo expresan con la cara».

La disciplina se consigue con respeto. «Ser un equipo organizado en la pista no es posible si no lo eres fuera. Cumplir los horarios, la vestimenta, el aspecto físico… Siempre se destaca el tema de los móviles. A mí, no me molestan. Durante la comida, por ejemplo, no se puede hablar, pero se pueden tener en la mesa y eso a veces, después de la comida, provoca que los jugadores interactúen entre ellos viendo vídeos o mensajes y alarguen la sobremesa juntos. Si los prohíbes, se levantan rápido y cada uno se va a su habitación».

Ibon asegura que ha aprendido de todos los entrenadores con los que ha compartido banquillo pero destaca a dos. Sergio Scariolo por su capacidad para «controlarlo todo y la capacidad para absorber la información. Éramos tres personas generando información, ampliamos el equipo y no dábamos abasto» y Neven Spahija «era un escudo contra la presión para sus jugadores. Tiene un don para entrenar».

En el plano personal, Ibon es químico, profesión que alternó con el baloncesto hasta que Rafa Sanz le llamó para ser su asistente en la LEB con el Tenerife. Su mujer Almudena es farmacéutica y su hermana es una de esas heroínas que nos ha cuidado durante la pandemia trabajando muchas horas en una UCI en Vitoria, doblando turnos para acabar física y mentalmente destrozada, y sin el reconociendo que todos les debemos. Un trabajador meticuloso que en Manresa salía a las 6 de la mañana ha hacer ejercicio para poder llevar a su hijo al colegio y estar a las 9 en el club preparando sus entrenamientos. Que prolongaba su jornada en la oficina hasta las 8 y que en casa después de cenar veía en vídeo el entrenamiento del día para preparar el de la jornada siguiente.

Le gusta integrarse en la ciudad en la que vive, en Andorra ya daba entrevistas en catalán, y tiene un gran sentido del humor como demostró con «los madrugadores» de Radio Gorbea donde desvelaba alguno de sus talentos ocultos como sus dotes para cantar alguna canción de Juan Pardo.

Era el deseado por el club. La situación le obliga ahora a pasar una revalidad hasta junio. Espero que tenga suerte, porque su suerte es la de todos.