Carmen Calvo será la responsable del procedimiento para, valga la expresión, juzgar a miembros de la Iglesia sobre un supuesto reprobable en materia de actos contra la pureza de niños en colegios religiosos; para ello se va a encargar al Defensor del Pueblo que prepare, según su recto proceder, la manera de dar salida a tan peliagudo tema.

«Podemos, el partido morado, apuesta por una comisión parlamentaria»; pero parece, y creo que es bueno, que tal idea ha quedado ya arrumbada por la parte mayoritaria del actual Ejecutivo que nos gobierna.

Compraba -hace ‘tela’ de años- una pequeña revista llamada ‘Selecciones del Reader’s Digest’; era amena y en ella se leían pequeñas historietas. Una de ellas narraba la visita de dos periodistas estadounidenses a una leprosería para hacer un reportaje sobre ella, contemplaron los reporteros a una monja que desinfectaba las heridas de un leproso; se aproximaron a la religiosa, y uno de ellos comentó: «Madre, eso no lo haría yo ni por un millón de dólares»; «ni yo tampoco» comentó la monja.

Pero no todos son santos en el seno de la Iglesia; ya decía San Agustín, entre otros grandes teólogos, «que la Iglesia es casta y meretrix», o sea: santa y puta, pues de todo hay en la viña del señor.

Que se juzguen los desmanes de algunos desaprensivos con una parte de la chavalería española en unos tiempos ya pasados, pero no vayamos a recordar aquellos fatídicos años en los que ardían por los cuatro costados más de un templo y auténticas joyas de cultura.

No era mi deseo escribir sobre este tema en el día que, oficialmente, me han liberado de la cruel mascarilla que impedía una respiración más o menos normal y esencialmente obstaculizaba una sana sonrisa; pero no debemos eludir la responsabilidad de ser.