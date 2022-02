Cuántos miles estamos experimentando el pavor a la erradicación del teletrabajo? Madrugones, vuelta al coche o al bus, atestado con horarios deficientes ida y vuelta, por ejemplo, al PTA (ahora Málaga Tech Park, que para ‘fliparlo’, mejor en inglés). Jornadas de casi 12 horas, contando desplazamientos y hora de almuerzo. Paseo de fiambreras para ahorrar algo, que los salarios son mínimos y de mejorar ni hablar. Las ‘subidas’ van en complementos salariales y no en la base. ¿Esperas que reconozcan tus méritos?. Hablan de éxito al personal y opinión pública. Humo. Se nota que la empresa es tradicional. Llega el agravio comparativo con empresas foráneas vecinas: Sus trabajadores, con buenos salarios, promocionan y teletrabajan, mucho antes de la pandemia, sin renunciar a sus sedes porque las necesitan para otros menesteres, que no como galeras de un barco con sus patronos, que atesoran vocablos como: sinergia, sostenibilidad, resiliencia, holística… ‘agramenauer’, y me da la risa. El premio a los empleados que han cumplido objetivos en tiempos de pandemia es: NINGUNO (que no somos funcionarios), ni gratificación por mejorar incluso los resultados, ni una recompensa no salarial, como optar voluntariamente al demostrado factible y rentable teletrabajo, aunque sea parcial. Hasta la OMS nos lo quiere chafar criticándolo. ¡Puñeteros lobby! Olvidaron la conciliación que arribó del teletrabajo. Fuimos eficientes y recuperamos el trato familiar, como desayunar, almorzar juntos y conversar. Sentí el hogar al conocer la expresividad y chascarrillos de los niños tras el colegio… Cociné, retomé la lectura y el deporte… No falté al trabajo si estuve indispuesto o mis hijos, porque desde casa se controlan temperatura, medicamentos y pausas cuando necesitas reponer fuerzas. Me adapté, sacrifiqué, esforcé (y los compañeros), la empresa mejoró y ahora…al ‘cuenco de arroz’ y dando las gracias. A opositar llego tarde, ¿Quizá político?