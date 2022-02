Desde el pasado jueves a todo el respetable le ha crecido la cara. El desmascarillamento durante casi dos años nos ha convertido en individuos con mucha más cara que antes del episodio pandémico. En mi caso no ha sido así, y lo explico: llevo cuatro días investigando minuciosamente mi rostro mientras me afeito, y a más me miro más se evidencia que a mí no me ha crecido la cara, ni la jeta, por ahora... Deduzco que este hecho debe obedecer a que durante los casi dos últimos años nunca me he afeitado con la mascarilla puesta, ello, a pesar de estar a menos de metro y medio respecto del ego que se refleja en el espejo. Instinto sanitariamente delincuente lo mío, supongo...

Durante casi dos años, a la gente de bien se les ha desdibujado el gesto y a los jetas profesionales se les ha aparecido la virgen en forma de mascarilla que los ha bendecido con el anonimato que facilita el no verlos venir. Excepto en lo que concierne a los ojos, la buena gente hemos perdido gran parte de nuestro lenguaje gestual y de nuestra capacidad de expresión no verbal. Desde que el hombre es hombre y la mujer, mujer, la boca ha sido una especie de silente telégrafo para comunicar emociones. Nuestros labios y nuestra lengua siempre supieron hablar en silencio de amor, de asco, de risas y sonrisas, de dolor, de sufrimiento, de ternura, de sexo... y la mascarilla vino a caparnos toda posibilidad de comunicación y expresión no verbal. Oculta nuestra boca y nuestra lengua, pareciere que nuestros ojos y nuestra mirada han aprendido Morse para expresar amor y odio, para decir sí y para decir no; para decir raya; punto; espacio; raya, raya, punto, raya; punto, punto, raya; punto, punto; punto; punto, raya, punto; raya, raya, raya; o sea, para decir te quiero sin hablar, pero, quia, nada que ver con el lenguaje gestual prístino desde que el hombre es hombre y la mujer, mujer, y viceversa. Además de las caras redondas como panes o alargadas como las de caballo, desde el pasado jueves a las buenas y a las malas gentes también nos ha crecido la voz. Las calles son un vocerío, el metro aún más y los taxis mejor no recordarlos. A más silente y recogido sea el lugar más esperpéntico y ensordecedor resulta el tono de voz desmascarillado de los hablantes. Valga un ejemplo: el tradicional «¿adónde va el señor?» del taxista de esta mañana ha resonado hasta en el interior de la iglesia a más de quince metros de la parada de taxis. Incluso el vendedor de gofres gritón ha dado un respingo y ha revoleado el gofre que tenía en sus manos cuando el taxista me ha preguntado adónde me dirigía. Curiosamente, con la inmediatez del rayo, el perro del dueño del quiosco de prensa ha dado un salto mortal y medio con doble tirabuzón y ha cazado el gofre en pleno vuelo, y dado buena cuenta de él. Asombrado, el respetable que hacía cola en la parada de taxis ha roto en un cerrado aplauso, dirigido al animal, obviamente. Y el dueño del quiosco, lleno de orgullo, ha reverenciado agradecido en nombre de su mascota. El can, noble como todos los canes, no se ha dado por aludido, pero, eso sí, durante un buen rato se ha mantenido especialmente atento al cielo por si volvía a obrase el milagro de llover gofres. Para mí es más que evidente que el aumento de decibelios vocingleros responde a la eliminación de la mascarilla, porque paralelamente a lo que acontece ahora, recuerdo perfectamente cómo, al principio de usarlas por obligación, el ponerme yo una mascarilla indefectiblemente traía consigo la sordera inmediata de aquellos a quienes me dirigía. En el sentido de lo expuesto en anterior párrafo, recuerdo cómo en su momento y en esta misma cabecera hice una declaración formal sin fisuras en el sentido de que el enmascarillamiento limitaba severamente la capacidad auditiva de la población, al menos circunstancialmente. Y hoy me reitero y abundo en ello, y afirmo que el desprendimiento de las mascarillas barriobajea indeseablemente a las masas. Los musagetas que pastorean a las huestes de las musas de las mascarillas, que supongo que habrá de haberlas, bien harían interviniendo y mediando entre ellas y los caras, los jetas y los vocingleros.