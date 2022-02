Los aficionados de Unicaja estamos fastidiados. Y con toda la razón del mundo. Esto todo el mundo lo entiende. Un año más fuera de la Copa, más cerca del descenso que de jugar el play off, que significaría quedarse fuera de jugar Europa la próxima temporada... y esa sensación que te deja ver a tu equipo perder más veces que ganar.

No podemos negar que hay cosas que están cambiando. Desde el cambio en la presidencia y la dirección deportiva, la imagen que el club proyecta es diferente. Al menos, esa sensación da desde la distancia con la que me toca vivirlo ahora. Parece que hay interés por ser más cercanos, por dar espacio y reconocimiento a tanta gente que ha sido tan importante en el baloncesto malagueño, porque el resto de clubes de la provincia sientan que su hermano mayor está ahí para lo que necesiten. Pero todo esto no vale o no tiene repercusión si el primer equipo no funciona. Y esta temporada está siendo un gran ejemplo de esto. Está claro que si el primer equipo no va, no va bien nada, y el primer equipo lleva mucho tiempo sin funcionar.

Y no será porque no hayan pasado buenos jugadores por aquí. Y buenos entrenadores. Y fastidia mucho ver jugar ahora tan bien, por ejemplo en Tenerife, a algunos de esos jugadores que aquí no cuajaron, no entiendo por qué, sobre todo porque vinieron a Málaga gracias a lo bien que jugaron antes de venir. O la de problemas que tenemos para encontrar al base del equipo. El que viene cada año, por desgracia, no da la talla que se precisa. Menos mal que seguimos teniendo a Alberto Díaz...

Pero creo que es un error mirar al pasado y que todo pasa por mirar al futuro. Y para mirar al futuro debemos tener claro en qué punto estamos, a qué nivel. Querer compararnos ahora con clubes como Valencia, Tenerife, Joventut o Manresa es una utopía. Ya hace mucho de aquellos tiempos en los que estábamos tan cerca de Real Madrid y FC Barcelona y éramos capaces de jugar hasta Final Four en Europa.

Ahora nuestra realidad es otra. Y no porque haya bajado el presupuesto tanto como se dice. Es el momento de construir empezando casi desde cero. Esto que parece muy fácil, no es tan fácil si hay muchos jugadores con contratos largos. Pero seguro que alguna decisión hay que tomar. La primera, la de decidir quién será el jefe del timón. Para estas cosas la rueda es muy corta. Las opciones eran mínimas puesto que sólo se mira a entrenadores que tienen experiencia en ACB y de estos sin trabajo había muy pocos. Descartada la opción de darle la oportunidad a algún entrenador de la casa, posibilidad que molaba por aquello de que soy un romántico, la decisión que se ha tomado es darle el mando a Ibon Navarro. Y creo que es un entrenador que tendrá la ilusión y la ambición de crecer con el club para volver a colocar al equipo lo antes posible en los puestos en los que debe estar.

No será fácil ni tampoco un proceso rápido. Lo primero es salvar la temporada como se pueda intentando estar dentro del play off. Y después ir dando pasos adelante, aunque sean pequeños. Y tomar decisiones. Y. por supuesto, apostar. Sin duda que cuando se apuesta a veces se falla. Pero esperemos que podamos ver alguna vez la mejor versión de su carrera de alguno de los jugadores que puedan venir.

También es importante en momentos tan difíciles mirar hacia dentro y ver qué hay en la cantera. Estoy convencido de que allí tenemos a algún chico con proyección para formar parte de ese futuro del equipo. Este es un momento ideal para darles la oportunidad de estar muy cerca del primer equipo, que de verdad compitan en cada entrenamiento con los profesionales y así se pueda valorar si alguno está dispuesto a tirar la puerta del vestuario y formar parte del equipo muy pronto.

Entiendo que no es sencillo como aficionado tener esperanza. Pero debemos tener confianza en que los nuevos dirigentes, que parece están cambiando la imagen del club para bien, también sean capaces de acertar con el primer equipo. Y, por supuesto, confiar que esa ´hambre´ que debe tener Ibon Navarro por crecer como entrenador en un gran club ayude a que Unicaja regrese más pronto que tarde donde debe estar.