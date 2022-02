Eran las siete de la mañana, yo tenía veinte años y era mi primer día en la carísima residencia en Hampstead, zona de extravagantes intelectuales, artistas más o menos famosos y ricos judíos al noroeste de Londres. Sentado a la mesa del aséptico comedor, me encontraba paralizado ante la visión del plato que tenía ante mí. Un arenque tieso como una estaca y seco como la mojama y una rebanada de pan de molde. También seca. Y un vaso de plástico con té hirviente extraído de una complicada máquina. «Highly sophisticated system», decía un letrero de latón adosado a la curvatura del pequeño bidón de cristal. La pomposidad del inglés para nombrar o describir cualquier banalidad es admirable. E irritante. Hay que ser muy raro para pensar que eso puede ser el desayuno de un ser humano normalmente constituido. Quiero decir que en Hampstead vivieron John Keats, Agatha Christie, Freud, Walter Gropius, Henry Moore y gente así. Desconozco cuál sería su desayuno, pero ante la perspectiva de varias horas de estudio y clases por delante, me comí el arenque y el Bimbo y me bebí dos tazas de aquel brebaje. Confieso que me gustó, a pesar de la hora. Teniendo en cuenta la desconcertante lógica inglesa, aquello debía ser algo consuetudinario. A los pocos días me ocurrió algo bastante más hilarante y casi ridículo a los ojos y la boca de un latino. Me pusieron una extraña tortilla, con algo rojo en su interior. Pregunté qué era y me contestaron con absoluta normalidad que tortilla con mermelada de fresa. Mi cara de asombro, lindando con el pavor, llevó a la camarera a decirme que si me gustaba la tortilla y me gustaba la mermelada de fresa, forzosamente tenía que gustarme aquella mezcla disparatada. Confieso que me gustó. Lo cual no implica que la cocina inglesa no sea algo tan inexistente como el toreo finlandés, por mucho que me gusten el salmón ahumado y el roastbeef, que yo mismo, en mi ineptitud culinaria, he aprendido a hacer con relativo éxito. En cuanto a la lógica británica, es aún más difícil de asimilar que su cocina, sin tener que descender a los infiernos del pastel de riñones, o el porridge, abominablemente parecido al afrecho que se le echaba a las gallinas en España en los tiempos del hambre. La tan ensalzada elegancia y puntualidad británicas se han visto muy afectadas en cantidad y calidad hace ya años y el chándal de Maduro es extraordinariamente similar al que suele usar el noventa por ciento de ululantes cerveceros anglosajones, que vienen a España como el que va a una aldea swahili de África. La nariz del despreciativo olor a ajo ha subido unos centímetros en relación con la de los viajeros románticos del XIX y solamente el amarillo chillón de los vestidos reales y la ajada peluca del ‘speaker’ de los Comunes siguen inalterables. La Reina sigue en su lugar como Dios, por los siglos de los siglos. Afortunadamente.

Tengo que reconocer que soy anglófilo, sin llegar a los extremos de Camba, porque determinadas costumbres, normas de conducta, pautas de comportamiento y especialmente la extendida débil educación de gran parte del pueblo inglés, aunque digan sorry, o excuse me cada cincuenta segundos, me producen un infinito hastío. No comprendo el porqué de las expresiones «hacerse el sueco», o «despedirse a la francesa», cuyo origen desconozco y tan extendidas en español. Lo lógico y normal en los dos casos sería referirlas a un inglés, que sabe escabullirse en ambos sentidos mejor que nadie. La altanería y la indiferencia típicas de cualquier inglés de medio pelo hacia cualquier ser humano, que no haya tenido la inmensa dicha y el alto honor de haber nacido detrás de los acantilados de Dover, o incluso en la Roca de los monos, mezclando un inglés «llanito» y un español de La Línea, son bastante exasperantes. Aunque ciertamente es encomiable el desarrollo industrial, capitalista, financiero, comercial e imperial, esto último solamente durante cien años y sin necesidad de exterminar a los indios norteamericanos, al que ha llegado una isla que solamente producía carbón, césped y los más grandes corsarios y piratas de la historia. Esto último tiene una cierta relevancia en los resultados. El nivel intelectual, literario y artístico es otro cantar. La quintaesencia de la excelencia, la brillantez de ideas, el entusiasmo creador, la belleza de sus universidades y colegios, el mundo intelectual y la deslumbrante literatura británica son realmente islas de civilización y nunca mejor dicho. ¿O lo eran?

Hace años llegué a conocer aceptablemente bien a esta excéntrica y extravagante nación. No podría decir lo mismo ahora, porque ciertamente mi interés hacia «lo inglés» y todo cuanto esa expresión encierra ha descendido notablemente. No entiendo la ridícula supremacía imperial por algo que no existe más que en la interesada simbiosis - por no hablar de parasitismo - con los países de la cada vez más exigua Commonwealth. No entiendo el cursi y acogedor Brexit en el siglo XXI, llevado a cabo por los habitantes de tez color rosa de la «Little Merry England», que continúan en su mundo de cretonas, barbour y Sunday roast, aunque el campo inglés siga siendo uno de los más hermosos del mundo y el cuidado de los jardines me parezca una muy entretenida y culta forma de pasar las tristes tardes del domingo, sin otra romántica perspectiva heroica que levantarse el lunes por la mañana, aunque esto último sea también el común panorama desolador de cualquier europeo en este mundo estúpido y pequeño que tanto odiaba Chesterton. Yo llegué a amar aquel campo cuando pasé una temporada en una preciosa finca cerca de Norwich y navegábamos en un velero, en el que se comían sándwiches de pepino y huevos duros y que quedaba fondeado en la costa y por la mañana estaba sobre el fango que las grandes mareas del mar del Norte dejaban al descubierto en una inmensa playa, al borde de la hierba verde que rodeaba la casa Tudor en la que vivían los Davies. Claro que la primera vez que la señora Davies me dio un huevo con cáscara, no sabía si pretendía que me lo comiera crudo. Me indicó que estaba cocido. Le quité la cáscara y me lo comí, lo cual no dejaba de tener su encanto. Nunca había comido un huevo cocido a bocados y sin mayonesa. Ciertamente los continentales europeos somos excesivamente refinados.

Pero llegué a amar a ese país. Y sus instituciones. Y su democracia, que me hacía sentir vergüenza cuando en los telediarios aparecían imágenes de la España de entonces con concentraciones falangistas brazo en alto y los ingleses nos miraban a los españoles con cara de desprecio. Desprecio que continúan mostrando ahora que llevamos cincuenta años de democracia. Porque ellos son así de engreídos y cursis en un país que no es ni sombra de lo que era, como el nuestro tampoco es ni sombra de lo que fue. Cuando en España se aterrorizaba a la juventud con el sexto mandamiento y sus infernales consecuencias y el domingo era un revuelo de misales, velos y pasteles - qué extraño es el maridaje de la religión con los pasteles, sobre todo de merengue - en la BBC el cardenal Hume hablaba del sexo en todas sus manifestaciones con absoluta naturalidad y yo me quedaba perplejamente maravillado y soñaba con una España así.

Y amaba el cine, que aquí no podía ver, gracias al celo con el que los censores cuidaban nuestras virginales mentes, y el teatro, que alcanzaba en la televisión franquista unos niveles que ahora mismo sería impensable en pleno sanchismo, tan obsesionado con bragas y calzoncillos como los censores, pero al revés. Entonces era posible ver Julio César, o Calígula en Estudio Uno de TVE, con grandes actores que vocalizaban con absoluta perfección y engarzaban los versos como las perlas de un collar, sin esos espacios muertos de los lindos actores de este país de hoy. La primera vez que fui al teatro en Londres fue al Haymarket, en el centro del West End, a ver Adriano VII del también extravagante Barón Corvo, inglés transterrado a Venecia, que quiso ser Papa entre efebo y efebo y que tan apreciado fue por D.H.Lawrence y Graham Greene. Todavía sonaba el ‘God save the Queen’ al acabar la función. Cuántos años y cuántos recuerdos… Londres de Charles Lamb, de Coleridge, de Byron, de Wilde, de Virginia Wolf, de Chesterton y hasta de Julio Camba. Añorar algo, que se ha llegado a detestar, con la nostalgia que siento es también extraño. Debo tener una importante vena excéntrica. Esto es contagioso. Sobre todo los modos imperiales del ‘Rule Britannia’.. María Heaton (née Utrera) solía decirle a una de sus sobrinas «ponte detrás de la puerta y oirás la que voy a organizarle a tío Ruperto» y cuando la otra le decía «¿pero por qué, si no ha hecho nada?» la perversa tía le contestaba «para que no olvide quién manda».

Hace no mucho tiempo leí la interminable biografía del Doctor Johnson, escrita por James Boswell, su inseparable amigo incluso en el disparatado viaje a las Hébridas, rodeando Escocia. Samuel Johnson es un claro ejemplo de la excentricidad de ese país, personaje siempre presente en el mundo intelectual inglés, a pesar de que su más excelsa obra no sea suya, sino de su incansable amigo Boswell, que pasó la vida anotando los cientos de miles de palabras que el doctor pronunciaba sobre cualquier asunto, supiera o no de él. Decía Johnson al parecer que «un hombre, por pocas pretensiones espirituales que tenga, jamás consentirá en alejarse de Londres. Cuando un hombre está harto de Londres, está harto de la vida, porque allí se encuentra todo lo que la vida puede dar».