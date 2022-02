Lunes. El bandolero tiene más de caballo que de delincuente (Rafael Pérez Estrada).

Martes. Las redes sociales chivan que es el cumpleaños de uno y van cayendo las felicitaciones por decenas. Gente muy variada, mucha con la que ni siquiera tienes contacto. Un calor impostadillo pero que se agradece. Es complicado sentirse solo y la compañía adquiere formas de continuos pitidos del teléfono. Me felicitan literatos y comerciantes, taxistas, periodistas, abogados, sacerdotes, un remero, adolescentes, pintores, maestros. La familia. El día echado tan ricamente abriendo el Facebook y lo que no es Facebook. Gracias. La soledad es la ausencia de notificaciones. El cumpleaños propio desanuda ausencias, desata nudos de silencio, engrasa la amistad. Hay que verse, digo y me dicen a lo largo del día en varias conversaciones. El Refectorium de La Malagueta es un buen lugar para pasar el tiempo y olvidarse de que el tiempo pasa. El Albariño, las ostras, la afamada y notable ensaladilla rusa y los salmonetes fritos son el prólogo de una tarde ora de euforia ora de añoranzas en la que me entrego a la escritura de un dudoso texto. La tarde apaga los bríos que en otro momento tuvo. Y salgo al balcón. Lo mejor está siempre por llegar, me digo. Y no sé si me lo digo como filosofía de vida o porque se acerca la hora de cenar. La cena del día de tu cumpleaños, nada menos. Un día es un día, sí, lo es. También hoy.

Miércoles. He encontrado un lugar en el centro de la ciudad donde hacen verdinas con pulpo y empanada de berberechos. Y no lo pienso decir.

Jueves. Ser tertuliano es leerte en el móvil, en un taxi y con resaca, la vida de la baronesa Carmen Thyssen. Y llegar tarde. Empezamos hablando del salario mínimo. Recibo mensajes de gente que me está viendo y me preocupa un poco, además de la deriva de occidente, que el azul de la camisa dé bien en pantalla. En el Uber de vuelta al periódico sopeso sobre qué escribir la columna del día y sopeso también un ligero dolor de estómago que no sé si es hambre, nervios que al fin se han relajado o los efectos de las burbujas de ayer. Se me viene a la cabeza una frase de Raúl del Pozo («el columnista es un reportero cansado») como se me podría haber venido la receta de unos pimientos rellenos o el comienzo de un poema de Juan Ramón Jiménez. Que no sea ‘Platero y yo’. Tortillón con ensalada. Hay días en los que la siesta es una obligación no solo moral. Entre sueños, recuerdo párrafos de ‘El mal dormir’, amenísimo ensayo del insomne y brillante David Jiménez Torres (Libros del Asteroide). La gente en la edad media dormía en dos tramos, no de un tirón. Trabajo y ya bien tarde, Amaya me lanza un anzuelo: es una serie pero los capítulos son cortísimos. El buen dormir.

Viernes. Tren a primera hora. Voy leyendo periódicos. Temo dormirme y pegar un ronquido épico. O místico. O ruidoso y campanudo. Un ronquido que pare el tren y salga en los noticiarios. Miro el paisaje tratando de lograr un semi éxtasis estético con tantos olivos y tantos pueblines blancos. Pero solo logro tener más hambre. Sevilla. Café y palmera de chocolate. Converso con colegas: Diego Suárez, jefe de la SER Andalucía; Sonia Crespo y Paco Reyero, que promete cerveceo esta semana. Tren de vuelta tras el programa. Breve paseo por el Centro de Málaga. Ya en casa, veo por streaming, oigo, mientras trabajo, mejor dicho, a Alfonso Guerra en La Térmica conversando con León Gross y José A. Montano. «En España, la paradoja es la norma», apunta. En su línea: jugoso, chispeante, afilado, memorioso. «Ahora, los mejores de la sociedad ya no tienen interés en dedicarse a la política». Mastico la frase. Apago el ordenador y enciendo la tele. Sale el que se equivocó votando el otro día. Ríe.