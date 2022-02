Cada vez que un político viaja extramuros, otro del territorio ideológico contrario salta a la palestra para reprocharle la excursión. Hubo, incluso, un tiempo en el que en el debate plenario de ciertas instituciones irrumpían como armas arrojadizas las expediciones político-solidarias o comerciales allende el sur de Europa, a geografías con hechuras caribeñas, africanas o asiáticas. Más reciente queda todavía aquella cuestionable odisea en la que un concejal ‘rojo’ del Ayuntamiento de Málaga se quedó atrapado por la pandemia en su país natal, hasta el punto de hacer de la adversidad una oportunidad y disfrutar de las suculentas vacaciones que proyectaron las redes sociales.

Los viajes institucionales u orgánicos, incluso los personales si estos afectan al desempeño de la actividad política, siempre han sido imanes que atraen la confrontación dialéctica entre la formación que hace las maletas y la que se queda en su rutinario despacho.

Paradójicamente, nunca se va a hacer turismo ese recurso facilón, y a veces demagógico, de la confrontación al que tanto recurre la clase que manda, para suplantar otros debates más necesarios o cubrir el expediente que se le presupone como representante público a quien tiene como profesión «mi partido».

Justo ahora, cuando tras Fitur llegaron los saltos a Bruselas, a la campaña de Castilla y León o a la Expo de Dubái, la confrontación tampoco se ha ido de viaje. Por un lado, el PP y el PSOE se han reprochado mutuamente el absentismo parlamentario de Juanma Moreno y Pedro Sánchez causado por el evento universal de Emiratos Árabes Unidos. Y, por otro, la comidilla política malagueña se ha visto alimentada por la presencia en Bruselas de Francisco de la Torre y Francisco Salado. En calidad de regidores de Málaga y Rincón de la Victoria, respectivamente, acompañaron -siguiendo el camino abierto por Pablo Casado y Juanma Moreno- a alcaldes del PP como el madrileño José Luis Martínez Almeida para exigir un reparto justo de los fondos europeos por parte del Gobierno español.

La foto de ambos junto a sus compañeros de partido tuvo bastante resaca en estos lares mediterráneos. El portavoz en la Diputación y secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, cargó las tintas contra Salado y trasladó sus quejas al rol del alcalde rinconero como presidente de la institución provincial: «No entendemos cómo el señor Salado, al que todavía le quedan muchos municipios y muchos pueblos de la provincia de Málaga por visitar, sí saque tiempo para irse a Bruselas con los recursos de la Diputación de Málaga; no entendemos que se gaste un dinero en un viaje meramente político y partidista, todo ello en representación del PP, cuando todavía hay pequeños municipios de la provincia de Málaga a los que la Diputación aún no les ha pagado el gasoil de la higienización que tuvieron que llevar a cabo con sus propios tractores».

El desplazamiento a la capital belga también fue criticado, con una intención política clara, por el subdelegado del Gobierno central en Málaga y secretario general de la pujante agrupación socialista de Carretera de Cádiz, Javier Salas: «De la Torre y Salado podrían haber hecho un trayecto más corto, concretamente a Sevilla en lugar de a Bruselas, para reclamar a sus compañeros de partido en el Gobierno andaluz que se dediquen a gestionar los fondos europeos que ya le ha transferido el Gobierno de España».