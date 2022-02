Compartir vestuario durante décadas en uno u otro deporte no te hace mejor ni peor periodista. Te ayuda si acaso a conocer más de cerca ese duro trabajo al que se somete casi el cien por cien de los entrenadores. Porque como ocurre con los jugadores, a la elite apenas accede el uno por ciento. Y el resto se dedican a educar personas. No se engañen.

Esta pasada semana hemos vuelto a saber, de puertas afuera, de nombres propios en eso de convertir en buenas personas a quienes aún militan en categorías inferiores. Por mucho que sus talonarios empiecen a engordar, acercándose la mayoría de edad, en edad cadete queda mucho por hacer en cuanto a la educación y el civismo.

Por eso quiero volver a traer a este escaparate diario la figura del exguardameta malaguista Iñaki Goitia. Al frente del cadete de División de Honor del Málaga CF visitaba el feudo sevillista como líder destacado. Y todo apuntaba a que iba a lograr una nueva victoria cuando sus pupilos culminaron una buena acción por la banda izquierda hasta superar al arquero del Sevilla.

Todo bien hasta ahí, con lo mucho que había en juego. Pero aún mejor fue lo siguiente. El cuerpo técnico había observado que durante esa jugada permanecía un rival tumbado sobre el área local, lesionado, de forma que mientras era atendido había que tomar una decisión en base a los criterios del «juego limpio». Y así se hizo. Los canteranos blanquiazules nada más sacarse de centro se quedaron parados y permitieron que el conjunto sevillista empatase sin presión alguna, como compensación a un gol que partió de un inesperado desequilibrio.

Supimos de este incalculable gesto de deportividad por las propias redes sociales del Sevilla FC: «Gran gesto de #FairPlay del @MalagaCF en el partido de ayer ante el Sevilla. Después de marcar el 0-1 con jugador sevillista lesionado, permitió la igualada tras el saque de centro. El partido acabó 1-1».

Respetar al contrario, al cuerpo técnico del rival y, por supuesto, a los árbitros debiera ser nuestra primera asignatura vital. Porque de ese respeto parte el respeto a nosotros mismos. Si aspiramos a ser personas, claro.

De esas normas básicas hablamos en ocasiones menos de lo necesario. Y quienes tenemos en nuestras manos potentes altavoces deberíamos ser los primeros de la fila en esta batalla. En ese sentido quiero destacar de este fin de semana las palabras del técnico del Villarreal, Unai Emery, preguntado por varias jugadas polémicas.

«Creo que ha sido un partido limpio y con sentido común del árbitro. Los equipos no quieren artimañas. Tal como estoy viendo algunos partidos, creo que del árbitro y al juego son partidos en los que no se buscan cosas extrañas. Tenemos que protestar menos, porque lo que hacemos es confundir», alegó en rueda de prensa.

Cierto tono por parte de los propios preparadores se extiende como pólvora por la grada, lo retransmitimos en directo los periodistas. Y terminamos por empequeñecernos hasta la mínima expresión. Luego aspiramos a tener la mejor competición del mundo. Pues no. Es imposible. Así lo resumió el propio Emery: Queremos que la marca de la Liga sea fuerte y no se pierda en cosas que se alejan de lo futbolístico e incluso aleja a los que quieren ver fútbol sin ser de los equipos. Real Madrid y Villarreal han querido jugar al fútbol. Quiero partidos como estos».

Quiero entrenadores como él. O en nuestra propia provincia, a técnicos como el nerjeño Sergio Bautista, que en noviembre pasado no dudó en expulsar a sus propios aficionados porque «insultaban al árbitro». Y puestos a pedir, quiero más reconocimientos públicos al juego limpio (que no queden en simples menciones) y premios que destaquen ciertas conductas. Por respeto a una especie humana que aún aspira a no extinguirse.