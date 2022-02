Ambos colectivos están faltos de recursos tanto de profesionales del ramo como de dispositivos adecuados para atender razonablemente el conjunto de necesidades que presenta el tratamiento y necesidades de los pacientes, tanto de la de la atención primaria como de la salud metal.

En este sentido debo agradecer al Colegio de Médicos de Málaga por la defensa pública que hace de la necesidad de una reforma y mejora de la atención primaria.

No obstante, me permito sugerir que con los problemas que también presenta el tratamiento de la salud mental el mencionado colegio pudiera reivindicar un nuevo plan de mejoría para la atención de la salud mental, que se hace realmente necesario porque adolece de una importante falta de recursos, tanto humanos como materiales para atender las necesidades de los usuarios y especialmente en el caso de la Patología Dual por no existir los dispositivos necesarios.

En este sentido y con independencia de la reivindicación efectuado por el Colegio de Médicos con atención con la atención primaria, considero que también sería justo y necesario que hiciera suya la reclamación de las deficiencias y necesidades por las que viene atravesando la salud mental en cuanto a la falta de recursos que padece, agravada además por las circunstancias actuales del coronavirus.

Reitero por tanto al colegio medico mi agradecimiento por la reivindicación de mejora a la atención primaria rogando respetuosamente a la atención primaria que también pueda hacerla extensiva para paliar la necesaria mejora de los recursos en defensa de la siempre olvidada salud mental.