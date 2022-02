Ya en el año 1939, en Bilbao, con la Guerra Civil recién terminada, Franco dio un discurso en el que habló de la «pertinaz sequía». El dictador hizo muchos pantanos a lo largo de las décadas en las que ocupó el poder. Y salió hasta la náusea en el Nodo inaugurándolos y hablando de esa «pertinaz» sequía. Con aquella atiplada voz. Tanto empleó el término -pertinaz- que acabó siendo tomado a chufla. A modismo franquista. El adjetivo quedó marginado, postergado, y durante años no se empleó. Nada. Aunque hubiera sequía. Ahora ha vuelto. Lo leo en diarios y lo oigo en la tele y hasta lo empleó ayer la consejera andaluza Carmen Crespo. La pertinaz sequía.

Los adjetivos mueren a veces desgastados por quien los usa pero también resucitan o hibernan. Pertinaz sequía. Juraría que no he leído u oído nunca la palabra empleada en otro contexto. Y se podría: pertinaz delantero, pertinaz jaqueca, la pertinaz avería. Belleza pertinaz o la pertinaz lluvia tropical, qué sé yo. Uno no quiere ponerse pertinaz hoy con ninguna idea, bastante pertinaz es el dolor de cabeza que albergo, confundido entre la noche y el día por un malestar difuso sometido a test.

Es pertinaz el enfrentamiento político y pertinaz la obcecación, valga la redundancia, de algunos dirigentes políticos que uno ve en bucle todo el rato por la televisión. Televisión que presenta a la vez una pertinaz propensión a la promoción de atolondrados jovenzuelos sin más talento que llevarse a la mesa o al catre a algún congénere. Seamos no obstante pertinazmente benevolentes, que el malestar físico siempre influye en el modo de ver las cosas. En nuestro pertinaz optimismo estamos heridos. Y a ver si llueve.