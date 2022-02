Norman Lamont, ministro de Hacienda del Reino Unido, fue el primero en utilizar la expresión brotes verdes en 1990. En política, los «green shoots» son una metáfora que se utiliza de forma coloquial para indicar signos de recuperación económica tras una crisis. En 2009 Bruce Kasman, economista jefe de JP Morgan Chase, volvió a utilizarla para referirse a la presunta salida de la crisis de su país. Desde entonces esta frase ha hecho fortuna en el acerbo popular y ya es habitual en todos los ámbitos de nuestra sociedad. El deporte no es ajeno a ello. Los dos primeros partidos con Ibon Navarro al frente han despertado los brotes verdes en el conjunto cajista.

La irrupción del vitoriano en el equipo ha supuesto una ruptura clara con el pasado próximo en muchos aspectos. Si el cambio de Luis Casimiro a Fotis Katsikaris no supuso muchas novedades en el juego cajista más allá de la marginación de Francis Alonso y la no comprensión del papel de Nzosa, en sólo dos partidos Ibon ya ha dejado muchas cosas claras y por ahora, con la precaución de dos partidos, parece que funcionan.

La primera son los galones que le ha dado a Alberto Díaz. El malagueño es el base titular, le ha dado confianza y el equipo lo ha notado. Su intensidad defensiva, sus ganas y su lucha se ha contagiado al equipo. Un jugador internacional me comentaba que cuando levantaba la cabeza y veía defender a Jose Manuel Calderón, no le quedaba otra opción que seguirle. Al base en defensa lo ven todos y su actitud se contagia. Matt Mooney saliendo del banquillo aporta mucho físico en la segunda unidad y además anota con facilidad en momentos difíciles como demostró en Fuenlabrada. Nadie echa de menos a Norris Cole a pesar de sus 2 anillos NBA.

En el decálogo de Ibon Navarro, está hablar con los jugadores y preguntarles: «¿Qué puedes aportar al equipo? ¿Qué interés personal tienes? El baloncesto está lleno de jugadores que hacen estadísticas personales extraordinarias y sus equipos descienden. Si está satisfecho, es probable que sume más al equipo. Hay que hacerle entender que su progresión depende del éxito del grupo». No sé qué habrá hablado con Darío Brizuela pero los datos son elocuentes. En Fuenlabrada, Darío hizo un gran partido sin anotar, algo nada habitual. En 14 partidos con Katsikaris había dado 24 asistencias, 1,7 por partido, en dos partidos con Ibon ha dado 13 pases de canasta, 6,5 por partido. Si sigue por este camino, el equipo ganará y todos veremos la mejor versión del vasco, seguramente Sergio Scariolo también.

En el puesto de tres también hay cambios. Los minutos de Bouteille descienden y suben los de Barreiro. El gallego responde. Con más tiros y más confianza anota más puntos, captura más rebotes y defiende mejor. En los pívots también hay novedades. Rubén Guerrero, que estaba en la puerta de salida, ahora vuelve a ser importante y aporta en las dos canastas. No es una estrella pero por sus características es un jugador muy importante para un equipo como el malagueño. Nzosa repite como 4. Una posición muy interesante para el joven jugador por su rapidez y sus brazos largos en defensa. La potencia de tiro exterior del equipo y el ejemplo de los Cleveland Cavaliers en la NBA hace que no parezca descabellado jugar minutos con 2 jugadores muy grandes sin un tiro sobresaliente.

Y a todo esto hay que sumar el efecto del cambio como bien decía el técnico victoriano al acabar el partido de Fuenlabrada. «Es una cuestión de jugadores. Yo me he ido de Andorra y han ganado 2 partidos seguidos. Es una cuestión de dinámicas, la voz que te habla, la cara, las formas... A veces eso hace que los jugadores despierten» Es muy cierto y tiene una parte grande de verdad, pero no debemos olvidar lo anterior porque sólo el cambio no hace milagros como hemos visto en Málaga en otras ocasiones.

Ahora vienen 17 días sin competir, para trabajar con los jugadores y con una situación incomoda para el entrenador. Katsikaris todavía no ha resuelto su contrato y sigue trabajando en un despacho de Los Guindos. No hay que olvidar que Navarro es el secretario general de uno de los 2 sindicatos de entrenadores que hay en nuestro país. Una problema a solucionar por el bien de todos.