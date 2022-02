El Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido que las comunidades autónomas estén mejor financiadas que nunca en su apuesta por fortalecer la sanidad y la educación públicas y para garantizar la mejor atención a las personas en situación de dependencia.

En los últimos 4 años se han transferido 490.000 millones a las comunidades. Esto representa un 36% más que con el PP. Y estamos hablando de transferencias y no de deuda como era el Fondo de Liquidez Autonómica de Montoro.

Y para 2022 se destinan otros 126.500 millones, donde entre otras cosas se incluyen recursos para pagar el ‘pufo’ que dejó Rajoy a cuenta del IVA a las comunidades en 2017, que supuso una deuda de 3.100 millones con las autonomías y otros 500 millones más para con los ayuntamientos. Y luego presumen en el PP de que son buenos gestores…

Hace unos días el PP llevó una moción al Senado sobre la financiación de las comunidades autónomas, reclamaban más dinero para las autonomías. Ahora piden lo que ellos no hicieron cuando gobernaron. Se olvidan de que Rajoy y Montoro recortaron y mucho la financiación autonómica, llegando incluso a ahogar económicamente a los territorios.

También el PP reclama urgencia para reformar el modelo de financiación autonómica. ¿Y por qué no lo hicieron ellos cuando gobernaron? El anterior modelo de financiación caducó en 2013. ¿Y quién gobernaba en España ese año? Lo hacía el PP y además lo hacía con mayoría absoluta, no tenían que pactar con nadie. Podrían haberlo hecho, pero no quisieron.

Y ahora hasta no se ponen de acuerdo entre ellos. Porque el modelo de financiación que defiende Moreno Bonilla no tiene nada que ver con el que defiende Ayuso, ni el de Ayuso tiene nada que ver con el de Feijóo.

Y lo que tampoco este Gobierno va a permitir es que en el PP, tanto Ayuso como Moreno Bonilla, con una mano bajen los impuestos a los millonarios, a las rentas más altas, a los que más tienen y con la otra mano reclamen más financiación para sus comunidades.

Con este tema les pasa como con los fondos europeos. Casado va una y otra vez a Europa a hablar mal de España para que no vengan. Votó en contra de ellos en el Congreso y cuando perdió la votación los recurrió al Constitucional. Este es su patriotismo. Ninguno.

Ahora cuestiona el reparto de dichos fondos entre las comunidades. Sabe que falta a la verdad a conciencia, porque de las seis comunidades que más dinero reciben de fondos europeos en cuatro gobierna el PP, y la que más recursos obtiene es Andalucía. No más falsedades.

La reforma del sistema de financiación autonómica es una prioridad para este Gobierno. El pasado mes de diciembre, Hacienda envió a todas las comunidades y a la ciudades autónomas de Ceuta y Melilla un documento para iniciar el debate sobre la reforma de la financiación autonómica. Se trata de un informe serio y riguroso de 240 paginas realizado por la Comisión de Expertos y el Comité Técnico Permanente de Evaluación y con las opiniones de las comunidades que han participados en estos foros. Un documento que ahora recibirá observaciones y aportaciones de todos los territorios.

La idea principal es establecer un diálogo multilateral entre todos los territorios, algo que ya supone un cambio respecto a reformas de modelos anteriores, siendo el objetivo final que el nuevo modelo acabe con la distorsión del anterior y que se apruebe con el mayor consenso posible.

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene muy claro que el objetivo es garantizar recursos suficientes para que las comunidades autónomas presten servicios públicos de calidad; para que todos los ciudadanos y ciudadanas vivan donde vivan puedan acceder en igualdad de oportunidades a una sanidad pública y de calidad, a un buen sistema educativo público y a una ley de dependencia que llegue sin retrasos a todos los que la necesitan.