Sin rumbo fijo, sin objetivo concreto, sin necesidad. Como un vagabundo. Vagar. Mirar, observar, a veces ver. Málaga parece una ciudad hecha adrede para el paseo, comprobar las obras, contemplar el no río con la ilusión de que por fin sea algo, lo que sea, pero algo concreto. Un parque fluvial, un canal con juncos verdes, cañaverales en los que aniden garzas junto a un hilo de imposible agua. Un lugar apacible sin falso arte grafitero. Sin el espanto de Correos, ni las extrañas enfermedades de Hacienda. Es hermoso caminar por el lateral sur de la Alameda, que se asemeja a cualquier bulevar de una gran ciudad, detenerse en los escaparates de la librería Luces, leer las portadas de los últimos libros, contemplar las rosas de los puestos de flores, entrar en la vacía solemnidad pobre de la hermosa y denostada Stella Maris y sentarse en silencio, observando el recogimiento, la soledad, la tristeza, o el agradecimiento de las personas que ocupan espaciadamente los bancos, ajenas unas a otras, solamente conectadas individualmente a la posible trascendencia. Los edificios restaurados y los imposiblemente adecentados. El olor a churros, la nube de humo contradictorio de las castañas en el invierno veraniego. Las terrazas del Soho, el bullicio de Atarazanas en la que la hipotenusa turística ha sustituido a los antiguos catetos. El hotel de Moneo, que puede que algún día sea considerado hermoso, porque un Pritzker es un Pritzker, algo muy serio. La belleza de la portada nazarí del Mercado Central, catedral gastronómica con tres naves, en el contraluz de la grandiosa vidriera enmarcada en la estructura de las arcadas de hierro, inspiradas en Les Halles, en una verdadera arquitectura de síntesis. El griterío ensordecedor de los vendedores, los rojos y amarillos cegadores de las frutas, los intensos verdes vegetales y más rojos y plateados de carnes y pescados, ojos azules que miran a otros verdes, melenas rubias y rizos negros, olor a fritanga de calamares, guiris que desayunan aceitunas gordales y almendras fritas, la belleza sobrecogedora del mundo mediterráneo en medio de la risa de una dentadura blanca en una boca perfecta. Callejear por Málaga un día de sol de invierno - uno de estos que llevan meses con nosotros, mientras los campos resecos parecen anunciar una nueva plaga - es un placer en el que los cinco sentidos se activan y el paseante se transforma en un ladrón de sensaciones. Huele a incienso en calle Nueva y a té en calle San Agustín y a salitre en la plaza de la Marina y a alta bollería francesa en calle Fajardo y a helados y horchata y turrones en Andrés Pérez, cuando uno va acercándose a la elegante Casa Mira, o, si tiene suerte, a un capuchino en la cafetería del María Cristina, la más centroeuropea de las que aquí resisten. Aunque no todo es belleza. Las marañas de cables en las esquinas se hacen tan densas y retorcidas en esta zona, que parece que remedaran el jardín vertical de la plaza del Pericón, pero en cutre y casposo y las marquesinas oxidadas en su abandono suplican la pronta llegada de un chatarrero. Esperar una visita municipal es impensable. Como en la Travesía del Pintor Nogales los inmortales versos de Aleixandre, que se han vuelto ilegibles en cuestión de meses, se abochornan y avergüenzan del soporte que les han fabricado a precios astronómicos una unión de empresas públicas y privadas, según reza una reciente nota de prensa, que no sé qué intenta divulgar a estas alturas, después de semejante bodrio.

Pasear por calle Larios es una alegría cuando está libre de armazones góticos, colores chillones, voces estrepitosas y chirimbolos varios, que remedan exposiciones, muestras, o salitas de estar de muy dudoso y escasamente aceptable gusto. Las tiendas parecen denotar una extraña afición por el plástico y los paseantes lucen orgullosamente trapos de diversos y enfebrecidos colores, en un conseguido intento de imitar en su vestimenta a los mendigos de diversas nacionalidades que saludan cortésmente. En este caso concreto es absolutamente cierto que cualquier tiempo pasado fue mejor. Aquella calle Larios en la que olía a sándwich mixto y auténtico café caliente de La Cosmopolita con los «limpias» Salvador y Sebastián con sus batas azules. Y Gales donde Federico extendía los jerséis de verdadera lana inglesa, no china, en las mesas de caoba que servían de mostradores. Y el Bazar del Fumador que perfumaba la calle de un penetrante olor habanero de tabaco cubano. Y Cosmópolis donde vendían jamón de York, que todavía olía a su condado y carne de membrillo de Puente Genil. Y Rodolfo Prados en la que se vivía la niñez de los juguetes y la juventud de los LP. Y la joyería de Aurelio Marcos de mármoles y arañas de cristal y bronce, que hacían pensar en el Faubourg Saint Honoré o Espejo Hermanos que inundaban la plaza de la Constitución de lavanda inglesa como Floris en Jermyn Street. Hoy en día lo más elegante de calle Larios debe ser Massimo Dutti. O Intimissimi. «O tempora, o mores…». Y para terminar de arreglar el panorama y hacerse una idea cabal de la situación, colóquense frente a la antigua Gómez Raggio y contemplen con mezcla de estupor e indignación el espantoso mamotreto que los nuevos propietarios del edificio, que parece estar destinado a un hotel, han levantado impunemente sobre los antiguos tejados. Contemplar la belleza simétrica de las cubiertas de tejas de las edificaciones de esquinas ovaladas perfectas de una de las calles más hermosas de España, ya no será posible nunca más. Suban a cualquiera de las terrazas de los grandes hoteles que rodean la zona y podrán llorar, o incluso vomitar si son de estómago flojo, cuando visualicen - según el palabro tan en uso actualmente - el esperpento criminal, que alguna mano inocente ha autorizado perpetrar en aquel lugar. Sin pudor. Sin vergüenza. Sin rubor. Sin consecuencias. Sin más. La ferocidad con que este país destruye su patrimonio es solamente comparable a la impunidad con que incendia sus bosques. Sin consecuencias. Ayer murió uno de los más honorables y antiguos comerciantes de Málaga, Ricardo del Cid. Un señor muy serio. Con él termina una época y un mundo de solemnidad y protocolo ajado, de mandilón negro sobre el pantalón rayado de un chaqué brilloso, camisa blanca, corbata negra y el metro colgado al cuello. De ceremoniosos saludos con abrazos y alegría pícara en sus ojos claros. Hacía muchos años que Ricardo tenía la misma edad irreconocible. Su tienda de sombreros maravillosos, de auténticos panamás colombianos, de gorras de caza de tweed, de elegantes fieltros de Fernandez Roche en Sevilla, que cubría las testas reales en la Restauración anterior, de sombreros de copa de luto, que me enseñó a distinguir, seguramente cerrará sus puertas para siempre. Y cuando su puerta se cierre, también se cerrará una parte del mundo de ayer. Del mundo en el que existía el título de «cubierto ante el Rey», que carece de sentido actualmente. Ya casi no hay Rey y los únicos que van cubiertos, nunca se destocarían ante nadie, teniendo en cuenta que casi todos ellos lucen panamás chinos de pasta de papel o gorras con visera. Vuelta hacia atrás naturalmente, como en los guetos irreductibles e irrecuperables de las grandes ciudades norteamericanas. Adiós Ricardo. Espero que los palacios del cielo te acojan de la misma forma que de joven te acogían los de la tierra. Como me dijiste la última vez que pasé por delante de tu establecimiento - que era el término que correctamente utilizabas - «es curioso comprobar la cantidad de gente que se muere últimamente, sobre todo, gente que no se había muerto nunca».