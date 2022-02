Cuando te vas de ‘Copa’ lo primero que compruebas es que siempre hay algunos que no fallan nunca, que siempre están. Además, suelen ser los mayores aspirantes para llevarse el premio gordo. Este año pasa igual, Madrid y Barça son los máximos favoritos para ese premio. También te pasa que echas de menos a algunos que solían estar siempre y ahora, como si estuvieran casados, empiezan a faltar cuando te vas de ‘Copa’. Baskonia, Unicaja o Gran Canaria son de estos que os digo, los casados.

Pero, claro, si faltan algunos quiere decir que se apuntan otros nuevos a ir de ‘Copa’, y siempre tienes la esperanza de que alguno de ellos anime la fiesta y haga que todo sea más divertido. Ese papel lo ha asumido UCAM Murcia eliminando a Valencia en un partido divertidísimo. Divertidísimo porque los de Sito Alonso empezaron a jugar sin complejos, valientes, y retando a tirar de tres puntos de una manera descarada a jugadores como Labeyrie o Dimitrijevic. El plan les salió tan bien, se divirtieron tanto que se fueron al descanso con 19 puntos de ventaja. Y como pesó ese descanso... Para Valencia no. Fue una oportunidad de reflexión para salir en el tercer cuarto a defender mucho mejor. Pero para Murcia esa reflexión sirvió para pensar que, oye, podían ganar. Incluso, oye, tenemos el partido ya ganado. Es entonces cuando te puede entrar un poco de miedo, o simplemente responsabilidad, que hace que Valencia te remonte el partido y se ponga 2 arriba en 4 minutos, con un parcial de 21-0. Y esto que parece un detalle que te puede matar, habla bien de Murcia porque, a pesar de ese terrorífico parcial en contra, supieron reactivarse, competir los otros 16 minutos que restaban de partido y lograr eliminar a Valencia finalmente, no sin antes tener una chispa de suerte porque los valencianos tuvieron 2 tiros finales para llevar el partido a la prórroga. Murcia tuvo que ganar 2 veces el partido y lo consiguieron.

El descanso, esos 15 minutos que hay entre el cuarto 2 y el 3 y que a veces los entrenadores quitaríamos para que no haya posibilidad de cambiar la dinámica cuando es favorable, pero que otras veces estás deseando que llegue. Esto mismo les pasó al Joventut en su partido. No pudieron competir en la primera parte de su partido debido al malísimo porcentaje en el tiro de 3 puntos. Tenerife controlaba el partido más o menos con unas ventajas en el marcador que rondaban los 15 puntos. Joventut necesitaba meter alguna de fuera. Cuando lo consiguieron, a pesar de mantener ese pésimo porcentaje, el equipo cambió. Ahora parecía que hasta defendían. Ese simple hecho de meter alguna de fuera les dio para que el partido cambiara, que creyeran en sus posibilidades y que remontaran el partido poniéndose 2 puntos arriba. Pero Tenerife supo reaccionar, no dejar que esa emoción de la remontada se estabilizara y se llevó el partido, partido que también tuvo que ganar 2 veces.

Quien parece que no necesita ganar el partido 2 veces ni le afecta el descanso ni nada es al Barça. Todos entendemos que, por presupuesto y nivel de los jugadores, pueda ser máximo favorito a llevarse ese premio gordo este fin de semana. Es evidente que el físico y la energía con la que juegan solo la puede igualar, quizás, el Real Madrid. Pero es que, además, ese nivel físico y el talento de sus jugadores es un complemento a lo que mejor hacen, que no es otra cosa que defender. Su defensa marca un ritmo de juego muy alto, un ritmo de intensidad brutal y una energía en el juego difícil de igualar incluso para el Madrid. Yo llegaría incluso a más, es muy difícil de igualar para cualquier equipo en Europa. Cuando ellos imponen ese ritmo defensivo de juego minimizan al rival, lo hacen peores de lo que realmente son y acaban por someterlo gracias a esa defensa y una búsqueda constante de la ventaja en el poste bajo, algo que es raro de ver si estás viendo jugar a otro equipo que no sea el Barcelona.

Ahora bien, como todos sabemos no siempre ganan. Pueden perder. Todo pasa por igualar ese nivel físico y que, además, ellos no tengan un gran día de acierto. No creo tanto en que les pueda afectar la presión por ganar. A ese nivel de jugadores y a ese entrenador esa presión les motiva más que les afecta.

Pues bien, sigamos disfrutando hoy del último partido porque ya no volvemos a irnos de ‘Copa’ hasta el año que viene, que esperemos sí estemos invitados para esa fiesta...