Kenneth Branagh lo intenta por segunda vez. Y yo que le alabo el gusto, y también el coraje: aunque lo sea para estrellarse contra un muro. Con todo, allí estaré para verlo, porque siempre puede ocurrir, quién sabe, que uno se equivoque.

Fue allá por 2017, cuando Kenneth, quién dijo miedo, quiso dejar huella en el legado de monsieur Poirot desde la cuarta versión cinematográfica de Asesinato en el Expreso de Oriente y, por lo visto, aquella inesperada incursión no arribó con el impulso de una animosidad meramente puntual. Hace ya una semana que las marquesinas de los autobuses vienen anunciado nuevamente el estreno de, esta vez, la tercera versión de Muerte en el Nilo, basada en la novela Poirot en Egipto. Una muerte más que anunciada, que diría García Márquez, y que, en este caso, se proclama doblemente: la del Nilo y la de Branagh.

El problema, no me malinterpreten, nada tiene que ver con la calidad profesional de Kenneth: una calidad que no sólo no pongo en entredicho sino todo lo contrario: por mi parte, la celebro. El problema radica, a mi juicio, en que Branagh no tiene abuela y, por ende, no parece darse cuenta de la tremenda imposibilidad que supone dar un vuelco o, sencillamente, aportar algo nuevo a la impecable e incólume interpretación de monsieur Hércules Poirot, que su colega David Suchet se dedicó a forjar con indubitada maestría a lo largo de veinticuatro años.

La interpretación de Suchet no sólo vino a reflejar en la gran pantalla una simple imagen del inolvidable detective belga de Agatha Christie, sino que la consagró definitivamente y más allá del ideario de las novelas. Suchet, en definitiva, supo plasmar el definitivo cincelado de Poirot en la piedra del imaginario colectivo mundial: un inseparable vínculo de identidad entre actor y personaje, Suchet y Poirot, que, sin duda alguna, habrá de durar por siempre.

Pero las complicaciones de Kenneth no sólo concluyen con el referido choque frente al titán iconográfico con el que, inevitablemente, volverá a ser comparado. Su tambaleo, además, traerá causa en perjuicio por cuanto que, con muy poco tino, y habiendo podido elegir trama entre treinta y tres novelas y cincuenta relatos cortos donde Poirot emerge como protagonista, Branagh decide optar por las dos historias más conocidas y cinematografiadas del detective belga. Recuerden que, por un lado, Peter Ustinov ya caricaturizó a Poirot en varios largometrajes entre los cuales se incluyó el misterioso viaje por el Nilo; mientras que, por otro, Albert Finney sí que bordó con hilo de oro su interpretación en el Expreso de Oriente junto a un inolvidable elenco hollywoodiense: tramas ambas, que, repito, también fueron selladas magistralmente por Suchet.

Y hete aquí, en mitad de tantas potencialidades como novelas del detective hay escritas, que nuestro Kenneth se decide a tomar partido por lo trillado, por el producto estrella que otros ya han llevado a la excelencia, en lugar de optar por dar vida interpretativa a un relato de no menos calidad, pero, si acaso, no tan conocido por parte del respetable.

Posiblemente, la técnica, los decorados, los efectos y lo fastuoso de la inversión presupuestaria y la tecnología cinematográfica del presente hagan del producto de Kenneth Branagh algo fácil de ver, tanto más con reclamos como Michelle Pfeifer, en la primera ocasión, o Gal Gadot, en la segunda. Y que sí, insisto, que allí me verán, en cualquiera de las salas de Málaga donde la estrenen, esperando disfrutar de las suntuosas expectativas que Kenneth Branagh nos ofrece a bordo de un nuevo S.S Karnak desde el cual nos beberemos los múltiples asesinatos con los que nos despachará en su ya conocida trayectoria por el Nilo. Preveo giros y alguna que otra variable, pues poca gracia tendría apostar por algo ya tan visto y tan celebrado sin dotarlo, qué menos, de algún elemento sorpresivo. Sin embargo, con todo ello, me siento capaz de vaticinar el futuro: la segunda película de Kenneth-Poirot será llevadera, divertida, suntuosa, dejará buen sabor de boca y se alzará como una buena golosina, sin duda, en la boca de todos aquellos que celebramos las mieles del género. Pero no dará que hablar: el futuro la dejará en su sitio, como mera anécdota, mientras que Suchet, atildándose el bigote, nos seguirá sonriendo desde el sillón de la eternidad: ce n’est pas?