Políticos y políticos

Cuando los ciudadanos piden ayuda a los políticos, lo mínimo que esperan es ser escuchados, y si es posible, que busquen una solución para sus problemas. En el caso concreto, he acudido a los emails oficiales de varios políticos, para exponer y pedir ayuda para los estudiantes de primero de Bachillerato Musical de Andalucía, que en mitad del curso les dicen que el bachillerato que están realizando no sirve y no podrán obtener su titulación de bachillerato. Pues bien, solo algunos de esos políticos se han dignado a responder, y algunos ayudar a buscar una solución al problema de estos menores. Por eso quiero agradecer a Mercedes García Paine, María Luz Martínez Seijo, Antonio Hurtado Zurera, Miguel Ángel Heredia , Jose Aurelio Aguilar y Daniel Pérez, por saber que es hacer política y ser servidores públicos. Al resto, los que ni tan siquiera han respondido con un simple email, y que ellos saben quiénes son, algunas han obstentado cargos muy importantes y otros se suponen que representan a los ciudadanos de Málaga o de Andalucía, simplemente decirles que es una pena que no existan en España las listas abiertas o un sistema como el del Reino Unido, donde el político sabe que su reelección depende del apoyo de su comunidad y por ende del trabajo que realice para la misma durante su mandato. Gracias a los políticos que hacen política.

Jose Luis Encinas Pardo. Málaga