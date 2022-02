Espadas en los carteles

Estamos, la verdad, una mijita más atentos a Ucrania o a Feijóo pero Juan Espadas ha iniciado una campaña para darse a conocer. «Éste quién es», se pregunta una señora en la parada del 14 en la avenida de Andalucía. «Está repuestito», dice un hombre de camisa a cuadros y pantalón vaquero.

Espadas, neolíder del PSOE andaluz, nos sonríe desde las marquesinas. Las marquesinas son la aristocracia del mobiliario urbano. Espadas era muy conocido en Sevilla. Es lo que tiene ser alcalde de Sevilla. Otra cosa es Jaén o Málaga. El PSOE huele a elecciones y ha comenzado poco a poco a exhibir a Espadas en unos contextos que no sean actos del partido. Sin que falte gente que vaya a un acto de su partido y no lo reconozca. Al partido.

Lo que pasa es que el olor a elecciones ya no es una peste atufante, vamos, que se alejan. Ahora es aroma nada más. Van a tener a Juan Espadas esperando el 14 una pechá de meses y a lo mejor el hombre quería bajarse ya en el Parque o en la Alameda. Tal vez en Teatinos. O subirse. Ya que tenemos un candidato, vamos a enseñarlo, ha dicho alguien en el PSOE. Y ahí lo han puesto. Afeitado perfeccionable, camisa blanca, que siempre da un punto de impolutez, limpieza y dinamismo. Chaqueta oscura, que da el contrapunto formal. Sin corbata, claro. Cualquier día van a detener a alguien por llevar corbata, con lo que se prodigaba antes. No podría hablarse con propiedad de revueltopelismo pero el cabello va un pelín a su aire: más aire informal. Pone Juan Espadas 22, que parece un dorsal más que un año, y el eslogan es «La Andalucía que quieres». O sea, ancha es la imaginación. La que te dé la gana. Andalucía a la carta. Tampoco estaría mal que la diseñara él, ellos, que dijeran -o sea- cuál quieren. Qué modelo. Espadas quiere que Andalucía lo conozca y ha empezado por asomarse a las vallas y autobuses. No todo en la vida son redes sociales. Se ríe más en las fotos. No es parlamentario, lo que le perjudica algo. Se ha comprado un bonobús.