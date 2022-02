In memoriam Francisco Espinosa Jiménez

Este pasado domingo por la noche recibí un mensaje de mi amigo Miguel Ángel Melero en el que me informaba del fallecimiento de Francisco Espinosa Jiménez, primer presidente de la Asociación contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga. No creo que nadie pueda contradecir que Paco Espinosa fue el alma mater de todo el proceso que llevó a la exhumación de la fosa del cementerio de San Rafael de Málaga entre los años 2006 y 2009. Un proceso que culminaría años después con la construcción del Parque de la Memoria y la declaración de ese espacio como Lugar de Memoria Histórica de Andalucía.

Durante aquellos años trabajé en el Comisariado de la Memoria Histórica de la Junta de Andalucía y tuve la oportunidad y el inmenso honor de compartir con él muchas horas de reuniones, conversaciones telefónicas y largos cafés.

De Paco me ha quedado siempre el recuerdo de una persona afable, inteligente y enormemente segura de sí misma, a la que he respetado y admirado, un ejemplo de estar en la vida y un modelo de entender y tratar la memoria histórica con el que me identifico. Esa memoria fundamentada en una necesaria justicia moral que no utiliza las banderas para agredir ni para separar, una memoria con la que cualquier persona con corazón puede empatizar y que se construye sobre un discurso firme, riguroso y basado en la colaboración y en convencer al otro más allá de las siglas y las ideologías políticas.

A Paco Espinosa el franquismo le asesinó a su padre, un joven carpintero sin más delito que estar afiliado a Izquierda Republicana, al que no conoció porque cuando fue fusilado en las tapias del cementerio de San Rafael, él estaba aún en el vientre de su madre. Desde que era un niño albergó siempre la esperanza de encontrar los restos de su padre y poder enterrarlo dignamente.

La Asociación que presidía Paco había iniciado los trabajos en la fosa de San Rafael en colaboración con la Universidad, el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Presidencia. Era la primera vez que se abordaba una exhumación de esa complejidad, ya que se buscaban más de cuatro mil víctimas de la represión franquista. Tengo que reconocer que yo tuve muchas dudas sobre si exhumar una fosa de tal envergadura era posible, dudas compartidas con muchos compañeros y compañeras. El que no tuvo ninguna duda fue Paco Espinosa, que con la inestimable ayuda de responsables políticos como José María Romero, primer Comisario para la Recuperación de la Memoria Historia de Andalucía, logró romper un enorme techo de cristal y poner de acuerdo a familiares, administraciones y Universidad para comenzar unos trabajos muy complicados.

Pasado el tiempo tengo muy claro que sin la exhumación de Málaga hubiera sido muy difícil abordar grandes fosas comunes de víctimas de la guerra civil y el franquismo como la de Pico Reja de Sevilla o la de los cementerios de la Salud y San Rafael de Córdoba.

En 2019 publicaría junto a su querido Andrés Fernández ‘San Rafael (Málaga). Las fosas. Febrero 1937-noviembre 1955’, una obra mastodóntica que recoge a través de novecientas páginas una larga investigación y que incluye todo lo que fue aquel proceso de exhumación de la fosa del Cementerio de San Rafael de Málaga.

Paco Espinosa fue el paradigma de esa lucha de los hijos y los nietos por sacar de la tierra oscura del olvido la memoria de los que se perdieron en el terrible silencio del largo franquismo. Espero que no tardemos mucho en pasear por un espacio público representativo de Málaga que lleve el nombre de este memorialista incansable.