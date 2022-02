Pablo y Teo, muertos vivientes

La bomba estalló el jueves cuando el alcalde de Madrid compareció ante los periodistas para desmentir que desde el Ayuntamiento se hubiese encargado espiar a Isabel, pero la carga explosiva había sido escondida bajo la mesa mucho antes. Al mediodía comparecía la dama valiente y más tarde el perdonavidas del aparato. Ninguno de los anteriores, ni nadie en la periferia, sabía en qué devendría lo que no había hecho más que empezar, los cálculos de muertos en uno y otro bando estaban por confirmarse como errados todos ellos.

El miércoles siguiente, Pablo y Teo tuvieron la conversación más amarga de sus vidas políticas.

-La situación es insostenible, mira que lo he intentado todo, pero he telefoneado uno por uno a los que creía que debía llamar y el panorama es desolador. En mi vida podría pensar que todos, o casi, me dejarían solo.

- Nos dejarían. Porque a mí me dejaron incluso antes, y mi cabeza la han pedido desde el primer minuto. Soy el apestado. Yo sabía que este puesto resulta desagradable, es como el del ministro del Interior, el de la porra, pero es así. Ahora bien, todo lo he hecho para mantener unido el partido.

- Pues fíjate, nunca antes el partido se ha encontrado peor, está en la UCI y si no nos damos prisa se muere y pasaremos a la historia como sus enterradores.

- No te pases. Pedro Sánchez también vivió una noche, la del 1 de octubre de 2016, cuando dimite y se va, de aúpa. Pero entonces los sublevados cometieron el error de dejarle con vida, después lo reconocieron, porque volvió a lomos de la militancia y pasó a cuchillo a todos los que quiso.

- Aquí y ahora de lo que se trata es de que nos tenemos que ir, y tú el primero, yo después, debo ser el último que abandone el barco, es lo que pienso.

- Pero ¿qué hemos hecho mal?, ¿que nos hemos preocupado de verificar la factura de las mascarillas?, ¿qué se supone que deberíamos haber hecho?, ¿no hay un clamor unánime contra la corrupción?, ¿dónde están ahora sus voceros?, ¿solo en el PSOE?, porque los nuestros callan sobre esta historia…

- Lo hemos hecho mal y quieren que lo paguemos. Los afiliados son de por sí sumisos, observan qué hacen sus jefes de filas y después reproducen sus opiniones y hasta imitan sus filias y fobias, no suben en el escalafón por su sentido crítico, no, sino por su capacidad de tragar lo que les echen, y que se haya producido este motín a bordo contra ti y contra mí eso es lo asombroso. Hablan de lo que se les dice, no de lo que saben. Claro, unos han dado el primer paso y a estos les ha seguido la segunda fila de la fusilería, y así estamos como estamos. ¿Serán estos los nuevos populistas?, me pregunto.

- Irme me duele, pero lo que más me jode es que Isabel y Cayetana se queden… y nosotros parezcamos unos zombis.

- Pues con Cayetana empezó todo…, bueno y cuando le di a Abascal en la sesión de la moción de censura, eso algunos no me lo perdonan. A ver ahora cómo lidia Feijóo, más nacionalista que Sabino Arana, pero no te pierdas una cosa, quieren que haya una sola candidatura, de unidad la llaman, por favor…, un congreso es, precisamente, una expresión de pluralidad, de varias candidaturas donde elegir, yo me batí el cobre con Soraya y María Dolores…, si es que arrastramos las viejas prácticas de los compromisarios y todos aquellos inventos, qué miedo a votar... Después, cuando se conviertan en genoveses, como tú y yo, harán lo que nosotros. Es la naturaleza humana.

Ana Beltrán, vicesecretaria de Organización, y Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación, esperaban fuera, habían venido a decirle a su presidente que estaban con él, pues él los había nombrado y… Pero los móviles de Pablo y Teo registraban menos llamadas que nunca, y eso que el partido vivía los momentos más difíciles de su historia, o quizá precisamente por eso. Pedro Calderón de la Barca dejó dicho:

La corona y la tiara

que tanto el mundo estimó

¿qué se hizo?, ¿en qué paró

sino en lo que todo para?

¡Oh mano del mundo avara!

Si tanto bien nos limitas,

¿para qué, di, nos incitas

a aspirar a más y más,

si lo que despacio das

tan de prisa nos lo quitas?