Carta de felicitación a Pablo Osés Azcona

Aunque no tengo el gusto de conocerte personalmente, comparto contigo la afición de escribir Cartas al Director, una afición que nos viene de lejos, en mi caso desde el año 2003 y en el tuyo posiblemente desde mucho antes, y ambos hemos visto publicados nuestros escritos en esta sección. He leído tu carta que ha publicado La Opinión de Málaga y me ha emocionado. Yo cumpliré 80 el próximo enero, tengo que agradecerle mucho a la vida y también pienso que lo que venga después será genial. Espero que disfrutes de tus próximos 90 años y que te siga viendo por estas páginas mucho más. Un fuerte abrazo de un «colega» que te admira.

Enrique Stuyck Romá. Málaga