¿Hablamos de educación?

En verdad, el título es una pregunta porque después de haber pasado la vida dedicada a la enseñanza, sigo pensando si en este país interesa plantear en serio la “calidad” de la educación, la igualdad de oportunidades, la no discriminación, una formación que aspire a la excelencia, la promoción del talento real y potencial de sus ciudadanos, la inversión en el futuro….Es un mundo con tantos aspectos y facetas, que no resulta fácil empezar por algún sitio, así que hoy voy a iniciar con una frase : LO MAS IMPORTANTE DEUN PAIS ES LA EDUCACION DE SUS CIUDADANOS, y hoy trataremos algunos aspectos de un punto concreto: la igualdad.

El artículo 14 de nuestra Carta Magna recoge el principio de igualdad y queremos plantear el derecho a la igualdad de nuestros jóvenes y menos jóvenes, que se presentan a una oposición para su ingreso en la Administración Pública, es decir para ser servidores públicos, y a tenor de lo que recoge el artículo 103 de nuestra Constitución, para servir con objetividad al interés general de los administrados, y se encuentran con diferentes normativas, entre los requisitos de acceso, solo para presentar la solicitud.

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía acaba de aprobar 3.341 plazas de profesores en el Consejo de Gobierno del martes 22 de febrero y de ellas unas 2.500 plazas para las oposiciones de Primaria en junio de 2022. Pues bien, uno de nuestros jóvenes andaluces recién titulado y con su acreditación correspondiente, prepara sus oposiciones para acceder al cuerpo de maestros, de profesor de secundaria, de profesor de las enseñanzas de régimen especial…. y se encuentra con la siguiente situación: si las oposiciones se celebran en Andalucía, Castilla-León, Asturias ... y demás comunidades autónomas con lengua oficial castellano o español tienen los requisitos de promoción recogidos en el Real Decreto de acceso al cuerpo correspondiente de la función pública. Si las oposiciones las convoca Cataluña, El País Vasco, Galicia … es decir, comunidades con lengua oficial propia además del castellano, la citada autonomía incluye como requisito la titulación en el idioma propio, es decir requisito B1 de catalán, euskera, gallego...por tanto todos los candidatos que no tengan el título de catalán, gallego … no se pueden presentar a esos exámenes. Sin duda parece que está en quiebra el constitucional principio de IGUALDAD, y que podría existir una clara discriminación para nuestros jóvenes andaluces, que no tienen posibilidad de presentarse, con la normativa vigente, en las comunidades autónomas con lengua propia y que los ciudadanos de esas comunidades sí pueden presentarse en la nuestra.

A medida que nuestra democracia ha ido avanzando, los mecanismos para orillar el principio de igualdad se han vuelto más sofisticados, conformando una barrera lingüística que sin duda ha ido en detrimento de la convivencia entre los españoles. De un modo sencillo, y según las últimas convocatorias, cuando se realiza una convocatoria de oposiciones al cuerpo de maestros en Andalucía, existen unos 30.000 aspirantes, de los cuales en torno a 5.000 eran de fuera de la comunidad, procedentes de Valencia, Galicia, Cataluña… y cuando convocan oposiciones en esas comunidades autónomas, los jóvenes de Andalucía y de Madrid no se pueden presentar a los exámenes por estar legislado en la autonomía, el requisito de titulación del idioma.

Esta situación, como tantas otras, es conocida por el Ministerio de Educación, por las Consejerías de Educación, por los Sindicatos de la Enseñanza, por el Defensor del Pueblo, por los partidos políticos, por todos los funcionarios de la enseñanza que hay en el país … y tal parece que la barrera lingüística se ha convertido en uno de los criterios más solidos de selección que hay en nuestra nación.

Cuándo hemos llegado a esta situación: algunas personas que hemos dedicado la vida a la Educación en este país, de manera comprometida, con profesionalidad, con responsabilidad, con rigor, seriedad, honradez … nos hacemos una reflexión y es que “algo hemos tenido que hacer mal, para encontrarnos en este punto”.